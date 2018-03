Nyrepatienter på Nordsjællands Hospital, får nu tilbud om at benytte sig af »selfcare-afdeling« uden sygeplejersker- i forvejen kan et antal patienter , som her Hanne Guldbæk Pedersen, selv fortage dialyse i eget hjem. Foto Kim Rasmussen

Patienter skal behandle sig selv

For nyrepatienter i dialyse er det livsnødvendigt at få renset blodet jævnligt. Det betyder ture på hospitalet tre til fem gange om ugen på faste tidspunkter i mange timer af gangen. Men Nordsjællands Hospital har nu fokus på at få flere nyrepatienter til selv at tage ansvaret for deres behandling. Enten ved at få installeret et dialyseapparat i hjemmet, som man efter grundig uddannelse kan betjene selv, eller ved at blive tilknyttet en »self care afdeling« uden sygeplejersker og faste tider, men hvor patienten kan booke tid og selv foretage dialysen. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.