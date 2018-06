Når Nyt Hospital Nordsjælland åbner i 2022 skal patienterne i snit være indlagt i 1,97 dage. Det er det mest optimistiske skøn blandt alle landets kvalitetsfondsprojekter. Foto Herzog & de Meuron - Vilhelm Lauritzen Arkitekter

Patienter hurtigt ud af døren

Nordsjælland - 11. juni 2018 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Endnu en gang kommer der tal frem, som viser, at der bliver pres på de 570 sengepladser på det kommende nordsjællandske hospital ved Hillerød.

Det er Sundheds -og Ældreministeriet, der gør Region Hovedstaden opmærksom på, at ministeriet holder særligt øje med Nordsjællands Hospitals arbejde med at reducere liggetiderne. Det sker efter at regionen i 2016 ændrede skønnet fra 2,4 dage til 1,97 dage i forbindelse af at hospitalsprojektet fik skåret cirka 90 sengepladser for at overholde den økonomiske ramme for byggeriet. Ministeriet oplyser også, at skønnet over liggedagene fra Nordsjællands Hospital er det laveste blandt samtlige kvalitetsfondsprojekter.

En opgørelse fra Landspatientregistreret viser, at den gennemsnitlige liggetid blandt de somatiske patienter på landsplan er faldet fra 4,3 dage i 2008 til 3,4 dage i 2017. Tallet er endda steget en smule fra 2016 til 2017.

Sundhedsøkonom, professor Kjeld Møller Petersen, Syddansk Universitet, kalder forventningen fra Nordsjællands Hospital for optimistisk.

- Jeg har ikke indblik i, hvordan man har vurderet sig frem til tallet. Men man kan sige helt generelt, at antallet liggedage på hospitalerne ikke kan blive ved med at falde lineært. Det fald, vi har set de seneste år, er ved at flade ud og vil flade ud fremover. Så jeg vil sige at 1,97 liggedage er et optimistisk bud, siger han til Frederiksborg Amts Avis.

For en måned siden kom en demografisk opgørelse, der viser at behovet for indlæggelse i Nordsjælland Hospitals område vil stige med syv procent som følge af flere ældre borgere, og at det vil betyde, at der kommer til at mangle 40 senge.