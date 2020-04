112 ansatte i Hillerød Kommune får nye arbejdsopgaver og skal hjælpe børnene med at holde afstand i daginstitutionerne fra på mandag. Foto: Kim Rasmussen

Papirnussere skal passe børn

Nordsjælland - 18. april 2020 kl. 04:00 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Omstillingsparathed. Egenskaben, der har indgået som et krav i snart alle jobannoncer de seneste år, kommer endelig til sin ret.

Jurister, rådgivere, bibliotekarer, pressemedarbejdere og mange andre - i alt 112 - ansatte i Hillerød Kommune skal i den kommende tid hjælpe til i kommunens dagtilbud.

- Det er egentlig meget enkelt. Vi har fået en ordre oppefra, og for overhovedet at kunne løse den, har vi brug for vældig mange flere medarbejdere, end dagtilbuddene selv har. Nogle af os, der ikke arbejder i kritiske job, må hjælpe, forklarer kommunaldirektør Erik Nygreen.

I institutionerne skal de blandt andet hjælpe børnene med at vaske hænder, at holde styr på hygiejnen og at sørge for, at børnene overholder opdelingen i små grupper.

For at overholde Sundhedsstyrelsens retningslinier for at undgå coronasmitte er Hillerød Kommune desuden ved at ansætte 68 nye pædagogmedhjælpere. De har også ansat ekstra rengøringspersonale til institutioerne, og så har de opfordret pædagogstuderende på Københavns Professionshøjskole i Hillerød til at arbejde frivilligt.

Det har dog forarget flere af de studerende, der kritiserer opfordringen og kalder det løndumping.

