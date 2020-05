Påvirket bilist i færdselsuheld

En ung mand fra Hillerød-området er sigtet for kørsel med euforiserende stoffer eller ulovlig medicin i kroppen efter et færdselsuheld torsdag eftermiddag ved 16-tiden på Nymøllevej lige ved de østlige ramper fra Hillerødmotorvejen.

Bilisten kom kørende mod vest ad Nymøllevej, og ved motorvejen brugte han højresvingsbanen ned mod motorvejen til at overhale en række biler indenom. Han fortsatte så lige ud, hvor han ramte ind i en varevogn ført af en 37-årig kvinde fra København, der var på vej at svinge til venstre ad Nymøllevej fra motorvejsrampen. Ved uheldet anslås den unge mand at have kørt 60-70 km/t ved sammenstødet med varevognens højre side, oplyser vagtchefen ved Nordsjællands Politi.