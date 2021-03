PCR-testcentre i alle kommuner fra på mandag

En ny og fintmasket covid-teststrategi er under udrulning landet over, og nu melder Regiion Hovedstaden ud, at man er klar med faste med testscentre i alle regionens 29 kommuner fra på mandag den 15. marts.

- Der er tale om testcentre, der foretager PCR-tests, og hvor man efterfølgende får svar via sundhed.dk. Testcentrene er bemandet med regionens personale, mens de enkelte kommuner stiller lokaler til rådighed. Jeg er glad for, at det nu bliver nemt og tilgængeligt for de fleste at blive testet lokalt, udtaler Christoffer Buster Reinhardt (K), formand for regionens sundhedsudvalg.