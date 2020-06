Små og mellemstore virksomheder får kun dækket en tredjedel af deres tab på grund af corona-nedlukningen. SMVdanmark overvejer nu at lægge sag an mod staten.

Send til din ven. X Artiklen: Overvejer retssag: Virksomheder får ikke dækket deres tab Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Overvejer retssag: Virksomheder får ikke dækket deres tab

Nordsjælland - 10. juni 2020 kl. 10:00 Af Marianne Due Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Små- og mellemstore virksomheder har mistet 27,5 millarder kroner under coronakrisen, men de får højest dækket 9,2 milliarder af deres tab via hjælpepakkerne. Derfor overvejer brancheforeningen SMVdanmark nu et gruppesøgsmål mod staten. Det fortæller vicedirektør Jakob Brandt til sn.dk og Frederiksborg Amts Avis.

Ret til erstatning forsvandt med hastelov SMVdanmark tager udgangspunkt i den ændring af epidemiloven, som blev hastebesluttet af folketinget og trådte i kraft den 12. marts. Siden 1920 havde virksomheder nemlig haft ret til erstatning fra staten, hvis virksomheden blev lukket af hensyn til folkesundheden, men den ret blev fjernet, da epidemiloven blev ændret.

FAKTA D. 12. marts 2020 vedtog et enigt folketing en ændring af ’lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme’. I denne blev indholdet af den hidtidige §27, der gav virksomhederne ret til erstatning som følge af politiske tiltag, skrevet ud:

”§ 27. Hvis der i forbindelse med de forebyggende foranstaltninger, der iværksættes i medfør af denne lovs kapitel 3 for at hindre udbredelse af smitsomme og andre overførbare sygdomme, påføres nogen tab, har vedkommende krav på erstatning herfor fra det offentlige.

Stk. 2. Størrelsen af en erstatning i medfør af stk. 1 fastsættes af epidemikommissionen efter forhandling med skadelidte. Såfremt der ikke kan opnås enighed om erstatningspligten eller erstatningens størrelse, påhviler det kommissionen at indbringe erstatningsspørgsmålet for domstolene.” - I over 100 år har erhvervslivet haft ret til erstatning, hvis staten griber ind mod den frie næringsret af hensyn til folkesundheden, men den paragraf blev fjernet med hasteloven. Der har udbredt sig en fortælling om, at virksomhederne skal være taknemmelige for de hjælpepakker, de har fået, men rigtigt mange små virksomheder sig snydt, siger Jakob Brandt.

Ny analyse SMVdanmark er brancheforening for 18.000 små og mellemstore virksomheder. Foreningen har onsdag offentliggjort en ny analyse: »Ændring af epidemiloven koster erhvervslivet milliarder«, der kommer frem til tabet på de 27,5 milliarder kroner.

- Politikerne mener, at den regning, der skal betales for corona er for dyr for staten at bære, men vi har lukket samfundet ned af hensyn til almenvellet. I stedet for at vi alle deler regningen, så lægger politikerne totredjedele af regningen ud til de private virksomheder, og der hopper kæden af, for hvorfor skulle det private erhvervslivs betalingsevne være bedre end statens, spørger Jakob Brandt.

Har ikke råd til retssag Det er dog de færreste små og mellemstore virksomheder, der selv kan løfte et søgsmål mod staten, så derfor overvejer SMVdanmark nu, om der skal laves et gruppesøgsmål om spørgsmålet.

- Er der tale om ekspropriering af privat ejendom, og har virksomhederne så ret til at få det tab dækket? Det vil tage adskillige år at få afgjort ved de almindelige domstole, så derfor ønsker vi først og fremmest, at der bliver nedsat en coronadomstol, der kan forholde sti til coronarelaterede emner, sådan som grundloven giver mulighed for. Hvis disse sager skal igennem de almindelige domstole, så bliver det alt for dyrt for virksomhederne, og de risikerer at måtte lukke, inden sådan en erstatningssag er afgjort, siger Jakob Brandt.

Opfordrer virksomheder til at henvende sig SMVdanmark opfordrer nu deres medlemmer og andre virksomheder til at henvende sig, hvis de har lidt store tab og er interesseret i at finde ud af, om de har ret til kompensation for noget af det tab, de har lidt. - Der skal være en hurtig og forsvarlig måde for virksomhederne at få afprøvet deres sag på. Det mener vi en særlig coronadomstol skal have til opgave, siger han.

relaterede links