Mads Hyldgaard er fysioterapeut og arbejder på Fysio­Danmark i Ølstykke.

Overvejelser om start af ungdomsfodbold

Nordsjælland - 03. marts 2021 kl. 15:24 Af Mads Hyldgaard, fysioterapeut FysioDanmark, Ølstykke Kontakt redaktionen

Jeg er fysioterapeut og vil gerne dele mine overvejelser vedr. opstart set i det perspektiv, at vores børn aldrig nogensinde har ligget stille i så lang en periode og nu skal starte op igen. Mange har sikkert løbet og holdt sig i gang, men de fleste er med ret stor sikkerhed i dårlig fodboldform.

Det er fantastisk for vores børns sundhed, at de nu kan komme i gang, og det er min holdning, at det kun kan gå for langsomt med at øge niveauet for fysisk aktivitet for vores børn og unge.

Mange har været på træneruddannelse og har sikkert helt styr på progression i træning, men jeg håber alligevel, at der kan være lidt inspiration at hente, eller måske kan dette indlæg bare være en reminder til alle om ikke at gå for hurtigt frem, når vi starter op.

Børn og unge er normalt fantastisk adaptive og hurtige til at restituere. Når det er sagt, er dette en helt speciel situation, hvor jeg synes, det vil være rigtig fint, at man som træner lægger en plan for en rolig opstart, som er progredierende over de næste fire-seks uger.

Senerne er udfordringen Begrundelserne for denne progression skal især forklares i senernes evne til at restituere. Senerne er hvide strukturer med dårlig blodtilførsel og derfor den langsomste struktur til at restituere. Det tager tre-fire gange længere tid end for vores muskler. Derfor er det netop i senerne, vi ser de typiske overbelastningsskader.

Inspiration til opstart Jeg kommer nedenfor med et par forslag til opstart, som forhåbentlig kan nedsætte overbelastningsskader på dit hold.

Sørg for, at spillerne får nok restitution. Undgå at træne flere dage i træk de næste fire-seks uger. Hvis I træner flere dage i træk, så overvej også at lave aktiv restitution (rolige øvelser) i stedet for træning på høj intensitet.

Sammensæt træningen, så I veksler imellem styrke, stabilitet, kondition og mobilitet, selvfølgelig med bold.

Høj intensitet i træningen, som f.eks. intervaltræning og kampsituationer, bør bygges op fra ca. 25-35 min. til at starte med. Og resten af træningen kan fyldes op med mere rolige aktiviteter som styrke, mobilitet og tekniktræning.

Forøg varigheden af træningen på høj intensitet med ca. 10-20% hver uge over det næste par måneder, og indtil I kan se, jeres spillere kan følge med uden for mange af de typiske overused-problematikker (overbelastningerskader).

Rolige øvelser: Kan de holde varmen i denne tid, imens I laver styrke/mobilitet/udspænding? Det kan være svært at undgå, men prøv evt. at bruge pausen imellem de rolige øvelser aktivt. Lav f.eks. let løb med bold, teknikøvelser eller sprællemand etc., så de aldrig står stille eller i kø uden at lave en aktiv øvelse. Så får I også mindre fjol.

Disse råd er udelukkende givet mhp. på at undgå skader og ikke mhp. præsta­tion/performance.

De typiske skader Vær opmærksom på de typiske skader.

De typiske skader, vi vil se under denne opstart, vil være hælsmerter, smerter i achillessenen, forreste knæsmerter og smerter i lysken. Som tidligere nævnt er det senerne, der bliver ramt, fordi de ikke får restitution nok i forhold til deres styrke og langsomme helingstid. En anden typisk lidelse er vækstzonen i hælen. Her er der kommet en fantastisk sål (solemaids), som kan hjælpe på denne lidelse.

Hvordan skal vi lytte til smerterne hos vores børn og unge?

Hvis vores børn og unge kommer hjem og siger, at de har ømme muskler og sener, er det helt fint og et tegn på, at de har haft en god, hård træning. En god tommelfingerregel er, at det skal være faldet til ro inden næste træning (ca. 48 timer). Hvis de kommer hjem og gentager det samme ubehag tre-fire gange inden for 14 dage, er det med at få skruet på »load«-knappen med det samme. Hvis det ikke hjælper med en kunstpause på en uges tid med nedsat aktivitet, er det en god ide at søge professionel hjælp. Søg altid efter en eksamineret sportsfysioterapeut eller andet sundhedspersonale, som har sport som speciale.

Træner jeg spillerne for hårdt?

Jeg forventer, at vi på min klinik vil komme til at se flere børn og unge end normalt. Det, tror jeg, er et helt naturligt resultat af denne lange pause. Men hvis I på en periode på tre-fire uger ser tre-fem spillere få problemer med de samme regioner i kroppen, er det vigtigt, at I tænker over, om det kan være noget i træningen, der har et for stort load og impact på spillerne.

Systematisk plan Alt efter hvor rutineret du er til at arbejde med progression, kan det være en god ide at lave en plan for dette de næste fire-seks uger, så du har styr på, hvor hurtigt du går frem med træningen på høj intensitet. Man kan nemlig hurtigt blive grebet af stemningen, når vi nu har ligget stille i så lang tid.

God fornøjelse med træningen - og tak, fordi du læste dette lille input.