Politiet har ekstra fokus på indbrud i disse dage. Foto: Allan Nørregaard

Over 100 juleindbrud anmeldt

Nordsjælland - 26. december 2019 kl. 10:26 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med 23 nye indbrudsanmeldelser 1. juledag, har Nordsjællands Politi foreløbig modtaget anmeldelser om 103 indbrud fra den 20. december til den 25. december. Sidste år blev der ifølge tal fra Rigspolitiet begået i alt 196 indbrud fra den 20. december til den 3. januar.

- Det er klart, at indbrud har vores store opmærksomhed hver gang, der er ferieperioder, hvor mange mennesker flytter sig rundt i landet og ikke er hjemme. Vi er selvfølgelig ekstra opmærksomme på indbrud og anmeldelser om mistænkelige forhold, siger vagtchef ved Nordsjællands Politi, Søren Bjørnestad.

Nordsjællands Politi har også afsat ekstra mandskab til at indsamle spor og efterforske de mange juleindbrud. Den travle juledag betyder, at nogle borgere ramt af indbrud kommer til at vente længere end sædvanligt på at få foretaget en såkaldt gerningsstedsundersøgelse. Nordsjællands Politi beder i den forbindelse borgerne om at væbne sig med tålmodighed samt i videst muligt omfang at vente med at rydde op og gøre rent efter indbrudstyvene, således eventuelle spor ikke bliver ødelagt.

Selvom mange danskere fortsat kommer hjem til opbrudte vinduer og gennemrodede hjem, er danskerne dog blevet bedre til at sikre sig mod indbrud. Ifølge Rigspolitiet er antallet af indbrud de seneste 10 år faldet markant, og siden 2008 er der sket et fald på cirka 34 procent i antallet af anmeldte indbrud i privat beboelse.

- Faldet skyldes ikke mindst, at flere og flere sikrer deres hus. For jo sværere det bliver at være indbrudstyv, jo færre indbrud kommer der. Derfor er det så vigtigt, at man ved, hvad man skal gøre for at gøre livet surt for indbrudstyven, siger Allan Holm, chef for Nationalt Forebyggelsescenter i Rigspolitiet.

Han lister de vigtigste gode råd til boligejerne:

- Bliv nabohjælper. Jo flere i lokalområdet, der holder øje med hvad der sker, og som hilser på de folk, der færdes på vejen, jo mindre sjovt synes tyven, det er.

- Tænd lyset udenfor og klip hækken. Tyven vil gerne arbejde, uden at nogen ser ham gøre det.

- Gode døre, vinduer og låse. Jo sværere for tyven, jo bedre. Jo mere han skal arbejde for at komme ind, jo mere vil det larme.

- Undgå varme varer. Hvis ingen køber hælervarer, så forsvinder markedet for indbrudstyvene.

- Ring 114 hvis du ser noget. Ring til politiet, hvis du ser eller hører noget mistænkeligt. Dine observationer kan hjælpe vores efterforskning.

