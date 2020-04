Otte uheldsveje under lup

De otte vejstrækninger vil det næste år være såkaldte Fokusveje for Nordsjællands Politi, hvor man i politikredsen er forpligtet til at holde særligt øje med trafikken.

- Når en vej udpeges som fokusvej, betyder det, at den er i særligt fokus i forhold til hastighedsmåling. Samtidig kommer strækningerne i spil, når vi har en politimæssig tilstedeværelse ved andre færdselsindsatser, som for eksempel uopmærksomhed og spirituskørsel, siger Kenneth Grønberg, politikommissær og leder af Operativ Færdselssektion i Nordsjællands Politi.

- Der indgår også en vurdering af sikkerheden med hensyn til hvor politiets biler kan holde under kontroller. På motor- og trafikveje, tilstræber vi, at kunne placere ATK bilerne, så de er dækket ind bag autoværn, eller at de kan holde tilbagetrukket, så bilerne ikke kan rammes ved et færdselsuheld, siger Kenneth Grønberg.