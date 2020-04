Hos erhvervsorganisationen for små og mellemstore virksomheder håber vicedirektør Jakob Brandt, at man kan få hævet håndværkerfradraget til 100.000 kroner, så man kan holde hånden under de små og mellemstore håndværksvirksomheder. Foto: Ulrik Jantzen/BuroJantzen.com

Organisationer: Hæv håndværkerfradraget og red flere håndværksvirksomheder

- Det vil give private lyst til at sætte gang i byggeprojekter her og nu, hvilket betyder, at flere håndværksvirksomheder overlever, og at håndværkerne kan fastholde ansatte, og dermed undgår vi at komme ned i den dybe krise, som vi risikerer at kigge ind, siger vicedirektør i SMV Danmark Jakob Brandt.