Online-corona-test skal tage presset fra 1813

Det har betydet, at dem der virkelig har brug for hjælp, har ventet længere tid i telefonen.

For både at imødekomme behovet for information og tage presset af telefonhenvendelserne har Region Hovedstadens Akutberedskabet derfor lanceret en online-coronatest, der med få spørgsmål kan hjælpe danskere med at finde ud af, om de skal forholde sig i ro eller kontakte egen læge.

- Testen er et supplement til vores professionelle sundhedsfaglig vurdering og rådgivning, og den er ikke en erstatning for akuthjælp. Vi er som altid klar til at hjælpe akut syge borgere, og online-testen er en ny måde at hjælpe borgere med selv at vurdere deres situation, siger Akutberedskabets direktør Freddy Lippert i en pressemeddelelse fra Region Hovedstaden.