Ægteparret Jane og Flemming Dahl Olsen fortæller om eftervirkningen af, at de for et år siden blev udsat for et brutalt røveriforsøg i deres hjem Foto: Kenn Thomsen

Ofre for røveri føler sig glemt

Nordsjælland - 05. december 2019 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Angst, tabt arbejdsevne, sygdom og en stigende følelse af, at der mangler retfærdighed. Sådan beskriver ægteparret Jane og Flemming Dahl Olsen deres følelser - et års tid efter de blev udsat for et brutalt røveriforsøg i deres hjem i Bistrup.

- Politimanden som afhørte os sagde, at det lige så godt kunne være kirkegården han besøgte mig på, fortæller Flemming Olsen.

For en måned siden fik de to gerningsmænd domme på fire et halvt og fem års fængsel for røveriforsøget, hvor et skud gik af og strøg forbi Flemming Olsens hovede, da han tog fat i geværløbet, som den ene gerningsmand havde med.

Men fordi retten vurderede, at skuddet gik af ved et uheld, var der i dommen nul kroner i erstatning eller godtgørelse til Jane og Flemming Dahl Olsen, der siden overfaldet har døjet med eftervirkninger.

- Vi føler, at vi er blevet glemt i forbindelse med retssagen. Det er jo os, der er ofrene. De to gerningsmænd er blevet behandlet for deres misbrug og får uddannelse, men hvad får ofre som os, spørger Jane Dahl Olsen, der efterlyser politisk vilje til at se på ofres situation efter en voldsom forbrydelse.

Arne Skjoldorf, parrets bistandsadvokat under sagen, kan godt følge, at Jane og Flemming føler sig forurettede over, at de ikke i sagen er blevet anerkendt som ofre med en erstatning eller godtgørelse.

- Loven er lidt underlig i og med at nogle forhold udløser erstatning og andre ikke, selvom de kan synes at være lige så alvorlige, siger han. Arne Skjoldorf var overrasket over, at parret slet ikke fik nogen form for godtgørelse igennem dommen.

- Jeg var rimelig sikker på at de ville få tilkendt noget for tort, da det er en speciel oplevelse at få stukket et gevær i hovedet, og så i ens eget hjem. Vi taler ikke om Blågårds Plads midt om natten, siger han.