Den uafhængige kontrolfunktion, der følger byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland, advarer mod øget risiko for budgetoverskridelser, der vil udløse ny tilpasning af projektet. Den kommende udbudsrunde er en af de store usikkerhedsmomenter ved Nyt Hospital Nordsjælland. Illustration Herzog & Meuron/ Vilhelm Lauridsen Arkitekter

Send til din ven. X Artiklen: Øget pres på økonomien bag nyt hospital Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Øget pres på økonomien bag nyt hospital

Nordsjælland - 11. september 2020 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Samtidig med at Region Hovedstaden i denne måned står over at skulle frigive to milliarder kroner til byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland, og 2. og 3. fase af byggeriet skal i udbud, så advarer den uafhængige kontrolfunktion »Det Tredje Øje« (DTØ), der følger byggeprojektet, mod en øget risiko for projektets økonomi.

I forbindelse med 2. kvartalsrapport for byggeriet, der nu forelægges regionsrådet, så er det samlede risikobillede for projektet ifølge DTØ nu større end i forrige kvartal, samtidig med, at de økonomiske reserver til byggeriet er reduceret.

- Denne udvikling vurderer DTØ som en risiko i forhold til, om projektet har et tilstrækkeligt reserveniveau til at kunne gennemføre byggeriet uden at skulle foretage væsentlige ændringer i omfang og/eller kvalitet, heddet det i DTØs risikovurdering.

Per Tærsbøl, formand for regionsrådets politiske følgegruppe af byggeriet, siger, at alle er opmærksomme på riskoen.

- Indtil videre går vi ud fra at priserne holder, men omvendt har jeg endnu ikke oplevet et byggeri, der holder priserne. Men alle arbejder hårdt på sagen for at få tingene til at holde, og endnu er der ikke besluttet noget som helst omkring tilpasninger af byggeriet, siger han.