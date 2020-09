Nyt sundhedshus fødes i enighed

Regionsrådet vedtog tirsdag aften, at regionens sundhedshus i Helsingør skal have flere kvadratmeter og varetage flere patientforløb

Nordsjælland - 22. september 2020 kl. 18:18 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Region Hovedstaden øger kapaciteten i sit sundhedshus i Helsingør. Det betyder, at regionen rømmer de 750 m2 i Murergade i Helsingørs centrum og i stedet vil flytte ind med 1000 m2 i kommunens kommende store sundhedshus ved Prøvestenen.

Et enigt regionsråd besluttede også en politisk målsætning om, at der skal være så mange patientforløb i sundhedshuset som konkret efterspørges af borgerne og som er fagligt velbegrundet. Det skal give en markant udvidelse af aktiviteten i forhold til det eksisterende sundhedshus og give grundlag for at samarbejde med kommunen og almen praksis om tværsektorielle forløb - blandt andet børnefamilier og den ældre del af befolkningen.

Regionen vedtog også, at der kan tilknyttes speciallæger med ydernummer til det kommende sundhedshus, hvis lejlighed byder sig.

Hele vejen rundt, var der politisk glæde over resultatet.

En god sløjfe Christoffer Buster Reinhardt (K), formand for Sundhedsudvalget kaldte beslutningen en god sløjfe på sagaen om Helsingør hospital (der blev nedlagt i 2013, red) og sundhedsvæsenet i Nordsjælland.

- Vi er især glade for retningspilene om, at der skal være tværsektorielle tilbud for børnefamilier og ældre, og at der kan komme speciallægehjælp i huset. Det er en rigtig god, bred aftale og en super afslutning på en lang sag.

Annie Hagel (Ø) mente, at der er positivt, at det er nu bliver borgernes ønsker og de faglige råd, der skal nu skal afgøre husets indhold - og at tilbuddet udvides.

- Man kan være lidt bekymret for, at forventningerne til, hvem kan behandles hjemme og ikke behøver at komme på hospital eller i et sundhedshus er for positive. Vi er også glade for, at det nu ligger i kortene, at et kommende sundhedshus ikke skal være en kopi af det i Helsingør, men også kan tilpasses lokale ønsker, sagde hun.

Syge må rejse langt Karoline Vind fra SF, var glad for mere nærhed.

- Min morfar, der boede i Frederikssund havde kræft og brugte de sidste år af sit liv på transport til Hillerød og Herlev boede. Syge patienter bruger timer om ugen på at komme til og fra behandling, for kroniske patienter gennem mage år. Derfor er det godt, at der kommer et lokalt tilbud og at vi kan tilbyde god behandling tæt på borgerne i Nordsjælland, sagde hun

Den socialdemokratiske gruppeformand Leila Lindén, kalder det en markant udvidelse af sundhedshuset.

- Men ingen skal tvinges derhen. Det fri sygehusvalg gælder stadig. Vi er glade for, at beslutningen i dag skal danne baggrund en regionsdækkende strategi, og den er et godt grundlag for samarbejde med kommuner og praksis-sektoren, sagde hun.

Anne Ehrenrich (V) kaldte beslutningen en kæmpe gevinst for Helsingør og nabokommuner som Fredensborg.

- Men ikke alle kommuner vil betragte sundhedshuset som nært, sagde hun - med henvisning til blandt andet Hørsholm.

Venstre Per Roswall var på samme linje, selvom partiet også står bag beslutningen.

- Det hjælper ikke der, hvor jeg bor. Der er 30 km både til Helsingør og til Hillerød. Skadeklinikker skal ud til kommunerne i samarbejde med de praktiserende læger Hvis man vil nærhed med sundhed til borgerne. Så skal der klinikker ud i kommunerne, sagde han.

Får brug for pladsen Niels Høiby (LA) kaldte det større sundhedshus for en fremtidssikring.

- Om fire år, når supersygehus er færdigt, og der mangler 82 senge, så er det godt vi har et sundhedshus. Det er godt, at vi kom frem til en løsning, der giver en god service til borgerne i Helsingør og kommunerne omkring, sagde han.