Nyt regionsråd på plads -næsten

Der skal en fintælling af stemmerne på to socialdemokratiske kandidater, der blot er skilt af to stemmer, til, før valget til regionsrådet kan godkendes endeligt

Et tæt opløb giver anledning til omtælling af de to socialdemokratiske kandidater Maria Gudme og Bodil Kornbeks personlige stemmer. Pladsen er i første omgang tilfaldet Maria Gudme, der fik 2430 personlige stemmer, mens Bodil Kornbek fik 2428 stemmer og dermed lige netop ikke tog det 13 socialdemokratiske mandat. En enig Regionsvalgbestyrelse har derfor afgjort, at de to kandidaternes stemmer skal tælles endnu engang i løbet af fredagen.

En række nordsjællandske regionsrådsmedlemmer opnåede ikke genvalg - eller stillede slet ikke op. Hos Socialdemokraterne stillede Per Seerup Knudsen, Frederikssund, ikke op, og det samme gælder Marianne Stendell, Allerød. De to venstrefolk Erik Sejersten og Per Roswall må lade pladsernee som en konsekvens af Venstres tab af to mandater. Per Roswall opnåede dog stemmer nok til at blive sit partis 1, suppleant til regionsrådet.