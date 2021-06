Nyt Hospital Nordsjælland står til at gå 650-800 millioner kroner over budgettet

Nyt hospital sprænger pris

Nordsjælland - 01. juni 2021 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

Region Hovedstaden kommer til at mangle 650-800 millioner kroner for at kunne bygge Nordsjællands kommende hospital færdigt. Det svarer til mellem 14-17procent af den samlede byggesum, som er statsligt fastlagt til cirka 4 milliarder kroner.

Sådan er situationen, efter at bygeriets hovedentreprenør NCC har indhentet indledende tilbud på de alle de arbejder, der skal færdiggøre byggeriet. Det drejer sig om bygning af hospitalets serviceby, bygningernes facader og alle indvendige arbejder.

- Priserne ligger væsentlig over budgettet, og selvom der de seneste måneder har været arbejdet hårdt for at tilpasse byggeriet og imødekomme budgetudfordringerne, så når vi ikke i mål. Vi har nedbragt overskridelsen fra over en milliard kroner, men vi kommer ikke til at overholde budgetkravet fra Sundhedsministeriet, og vi er i tæt dialog med ministeriet om, hvordan vi klan løse udfordringen, siger regionsrådsmedlem Per Tærsbøl (K), der er formand for den politiske følgegruppe for Nyt Hospital Nordsjælland.

En sidste udvej er at bede Sundhedsministeriet om lov til at optage et lån for at kunne fuldende projektet.

- Vi kan jo ikke bare stoppe byggeriet, som jo er stort set færdigt i sin grundform. Hovedforklaringen på, at vi nu står i den her situation er, at den prisregulering af den økonomiske ramme for byggeriet slet ikke har kunnet følge med byggepriserne for denne type store projekter, siger Per Tærsbøl.