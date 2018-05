Supersygehuset i Hillerød vil få år efter åbningen mangle sengepladser, viser fremskrivning. Hospitalsdirektør frygter dog ikke udviklingen. Illustration: Herzog & de Meuron - Vilhelm Lauritzen Arkitekter

Send til din ven. X Artiklen: Nyt hospital mangler sengepladser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt hospital mangler sengepladser

Nordsjælland - 05. maj 2018 kl. 04:18 Af Michael Degn Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I 2025 vil Nyt Hospital Nordsjælland mangle i omegnen af 40 sengepladser. Det fremgår af Region Hovedstadens egne fremskrivninger, hvor en aldrende befolkning i Nordsjælland forventes at lægge ekstra pres på sundhedsvæsenet de kommende år, skriver Frederiksborg Amts Avis. Tallene kommer i kølvandet på, at antallet af sengepladser allerede er beskåret kraftigt for at få budgettet til det nye hospital til at holde.

- Siden bevillingen blev givet, er priserne steget gevaldigt, og derfor har man skåret ned igen og igen for at få pengene til at passe. Hvorfor kan man ikke lave for eksempel 100 tosengsstuer? Det er som om, det er et helligt ord, at man kun vil have enkeltsengsstuer, siger Per Tærsbøl (K), formand for den politiske følgegruppe bag projektet.

Som det eneste hospitalsbyggeri i regionen så falder det samlede antal sengepladser faktisk, når det nye hospital i Hillerød skal stå klar i 2022. I dag er der samlet set 573 sengepladser på hospitalerne i Frederikssund og Hillerød. Det nye supersygehus får 570 sengepladser, og når antallet af sengedage forventes at stige med syv procent frem mod 2025, så vil der mangle cirka 40 sengepladser. Alligevel er det ikke noget hospitalsdirektøren ligger søvnløs over. Midlet hedder færre indlæggelser, og flere egne behandlinger i hjemmet.

- Vi kommer til at se et helt andet sundhedsvæsen. På hospitalet skal man kun være indlagt, hvis man har et stort behov, så derfor er jeg ikke så bekymret. Jeg mener godt, at vi kan håndtere det, siger Bente Ourø Rørth, direktør for Nordsjællands Hospital.