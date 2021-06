Region Hovedstaden får lov at bruge egne midler til at dække budgetudfordring på 780 millioner kroner på Nyt Hospital Nordsjælland

Send til din ven. X Artiklen: Nyt hospital får en livline Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Nyt hospital får en livline

Nordsjælland - 18. juni 2021 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

Der er nu grønt lyd til at færdigbygge Nordsjællands ny hospital, selvom projektet er løbet ind i en massiv budgetudfordring. Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har nu besluttet at taget en budgetudfordring på 649-780 millioner kroner på byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland til efterretning. At budgettet ikke rakte stod helt klart her i foråret, da resultaterne af udbuddet af de sidste to etaper af hospitalsbyggeriet tikkede ind til regionen.

I alt stod hospitalet med en budgetudfordring på 1,3 milliard kroner, hvor regionen kun har kunnet finde cirka en halv milliard i besparelser.

Der følger ikke yderligere penge med fra statens kvalitetsfondspuljer, men ministerens livline består i, at han accepterer at byggeriets budget hæves - og så må regionen selv finde pengene.

Det fremgår af et brev fra ministeren til regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

I brevet står, at man accepterer, at det ny hospital, som er under opførelse syd for Hillerød, får en samlet pris på 5,5 milliarder kroner, hvilket er over den ramme, der fra starten blev sat for byggeriet.

- Regeringen lægger afgørende vægt på, at regionen har truffet de fornødne foranstaltninger til at rette op på styringen, at den har foretaget de mulige tilpasninger og besparelser i projektet inden for rammerne af et fortsat tidssvarende og fuldt funktionsdygtigt sygehus med tilstrækkelig kapacitet, og at den fortsat tager de nødvendige forholdsregler for i øvrigt at styre kvalitetsfondsprojekterne inden for

aftalte rammer, hedder det i ministersvaret.

Svaret betyder, at regionen og hovedentreprenøren NCC nu kan lukke aftalerne om arbejderne i byggeriets fase to og tre. Det drejer sig om lukning, komplettering, installationer og landskaber.

Samtidig skal region og regering nu drøfte vilkår og omfanget af en nødvendig lånefinansiering af det manglende beløb.