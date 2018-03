Nyt holdepunkt for kriseramte

Sidste år imødekom Mødrehjælpen over 18.000 henvendelser fra forældre og gravide, der var endt i en svær situation, og som havde brug for en hjælpende hånd til at komme videre.

- Når man har brug for hjælp, skal det være let at få fat i den. Uanset om man har brug for vores gratis, professionelle rådgivning eller hvis man vil være med i de mange aktiviteter, vores lokalforeninger laver for gravide og børnefamilier. Med Holdepunkt håber jeg, at vi når ud med hjælpen, der hvor der er brug for den, udtaler Ninna Thomsen, Mødrehjælpens direktør, i en pressemeddelelse.