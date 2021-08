Røde Kors forsøger nu at stable en besøgstjeneste på benene for indsatte i Arresthuset i Hillerød, Frederikssund og Helsingør, samt det åbne fængsel i Horserød. Infomøde om afholdes næste uge i Hillerød. Foto: Thomas Arnbo Foto: Thomas Arnbo

Nyt forsøg på at give indsatte besøgsvenner

Nordsjælland: I modsætning til i andre landsdele, så er der ikke etableret en Røde Kors fængselsbesøgstjeneste i Nordsjælland - men det vil to private initiativtagere, jordemoder Rikke Strangholt, Hillerød, og selvstændig Torben Hansen, Gentofte, nu råde bod på.

De håber at kunne få stablet en tjeneste på benene under Røde Kors Landskontoret, og rekruttere frivillige til tjenesten, der har lyst til at besøge en indsat i et par timer hver 14. dag.

Foreløbig har de arrangeret et informationsmøde for interesserede på onsdag den 25. august klokken 19 i Hillerød Madmarked, Slangerupgade 6.

- Fængselsbesøgstjenesten har eksisteret andre steder i landet i mer end 30 år, men ikke i Nordsjælland, Nok fordi der ikke er lukkede fængsler placeret i Nordsjælland. Men der er der tre arresthuse i Hillerød, Frederikssund og Helsingør med cirka 80 pladser, og så er der det åbne statsfængsel i Horserød med omkring 400 indsatte. Vi hører fra de andre besøgstjenester, at der også er behov for at de indsatte i arresthuse kan få en kontakt til verden udenfor, siger Rikke Strangholt. Sidste forår var der et lignende initiativ godt i gang i Nordsjælland, men så kom coronaen med sine besøgsforbud også i fængsler og arresthuse.

Halvdelen uden besøg

Omkring halvdelen af indsatte i danske fængsler og arrester får ikke besøg af pårørende - så behovet er der, mener de to initiativtagere. Røde Kors frivillige støtter besøger hvert år omkring 1000 indsatte.

- En besøgsven kan være med til at sikre indsatte en meningsfyldt social kontakt til verden udenfor fængslet - uden at skele til forbrydelse eller social baggrund. Nok kan man møde den automatreaktion, at de her indsatte har gjort noget forkert, hvorfor skal man så gøre noget særligt for dem. Men man ved, at mentorordninger og lignende betyder, at der indgydes et håb - og at det kan føre til et ønske hos den indsatte om at indgå i samfundet på en bedre måde efter afsoningen. En besøgsven er et tilbud og at møde et andet verdenssyn og noget samvær, som ikke handler om ens forbrydelse eller straf, siger Rikke Strangholt.

Hun giver et signalment af den type frivillig, man er på jagt efter. Nemlig mennesker over 25 år, der som udgangspunkt er ustraffede. Folk med overskud, rummelighed og robusthed og med evne til at lytte.

- Det handler ikke så meget om, hvad man laver til daglig, men om menneskelig nysgerrighed og åbenhed overfor mennesker med anden baggrund. Og at man kan opbygge en relation til den indaatte, der siger, at du er mere end det du har gjort, siger Rikke Strangholt.

På fornavn

Som udgangspunkt er man anonym og kun på fornavn med hinanden som besøgsven, ligesom man ikke får at vide, hvad den indsatte sidder inde for. Den kommende besøgsven skal deltage i et to dages grundkursus og gennem en sikkerhedsgodkendelse, ligesom man har en udvidet tavshedspligt.

På mødet onsdag i Hillerød vil de to initiativtagere fortælle meget mere om tjenesten, om at være indsat og om at besøge en fange.

Af hensyn til forplejningen bedes man tilmelde dig infomødet ved at skrive til fbt.nordsj@rodekors.dk

Har man ikke mulighed for at deltage, hører Røde Kors gerne fra én på samme mail - så der kan aftales et individuelt møde på et andet tidspunkt