Næsten hver anden køber af et sommerhus udnytter muligheden for at belåne op til 75 procent af husets værdi med et realkreditlån. Det gør købet billigere.

Nye lånegrænser hitter i sommerhuse

Nordsjælland - 24. april 2019

Siden det i 2017 blev muligt at belåne mere end 60 procent af et sommerhus med et realkreditlån, har næsten hver anden køber af et sommerhus gjort brug af de højere belåningsgrænser. Så selv om priserne på sommerhusmarkedet sidste år præsterede den højeste vækst siden finanskrisen for ti år siden, så er det faktisk blevet billigere at finansiere købet af et sommerhus. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Ifølge en ny analyse fra Realkredit Danmark kan købere i dag finansiere sommerhuskøbet 50 procent billigere end i 2018. Man skal faktisk helt tilbage til 1998/1999 for at finde et lavere niveau, når man holder omkostningerne til finansiering op mod den disponible indkomst. Også nye regler på sommerhusmarkedet har givet flere lyst og mulighed for at købe sommerhus, lyder det fra Realkredit Danmarks cheføkonom, Christian Hilligsøe Heinig.

- Det er især den historisk lave rente og fremgangen på arbejdsmarkedet, som er med til at sætte skub i markedet. Men samtidig har nye regler gjort det muligt at finansiere mere af sommerhuskøbet med et realkreditlån, så du i dag kan finansiere 75 procent af sommerhusets værdi mod 60 procent tidligere, siger Christian Hilligsøe Heinig til Frederiksborg Amts Avis.

Dertil kommer de forbedrede muligheder for at udleje sommerhuset, der også kan være med til at holde udgifterne ved at eje et sommerhus nede. I 2017 blev bundfradraget løftet fra 21.900 kroner til 40.000 kroner i 2018, og i 2019 er der sket en automatisk prisregulering til 40.900 kroner.