Nye iværksættere bakkes op med ekstra støtte

Nordsjælland - 23. juni 2020

Coronakrisen er en stor udfordring for mange iværksættere, mens den for andre har skabt nye muligheder, og nu får både de kriseramte og de opgaveramte flere muligheder for at få styrket deres kompetencer i forhold til at modstå krisen og udvikle forretningen.

En ekstra bevilling fra EU's Socialfond betyder nemlig, at projeket IværksætterDanmark nu udvides fra Erhvervshus Hovedstaden til at gælde hele Danmark.

IværksætterDanmark fik i efteråret en bevilling på 13,9 millioner kroner fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, og det er den bevilling, der nu er øget med 6,9 millioner kroner. Det betyder, at projektet kan hjælpe op til 3.700 iværksættere frem for de knap 2.100, som det oprindelige budget rakte til.

FAKTA Erhvervshus Hovedstadens Hovedstadens Iværksætterprogram (HIP) blev afsluttet i foråret:

5.500 iværksættere deltog

15.000 forløb

700 workshops

Projektet bidrog til at skabe ca. 500 nye iværksættere, som afsluttede forløbet med at stifte virksomhed.

9 ud af 10 deltagere meldte om forbedrede kompetencer efter projektforløbet. Iværksætter-komptencerne løftes Indsatsen består af introduktion til økonomi, salg og markedsføring. Der er også særlige indsatser til for eksempel kvindelige iværksættere eller grøn omstilling. Og en del forløb er til de mere eksekveringsdygtige iværksættere.

- Bevillingen betyder, at vi kan gøre mere indenfor de grundlæggende iværksætterkompetencer som salg, økonomi, markedsføring og det at arbejde metodisk med at udvikle sin forretningsmodel, men vi tilpasser også indholdet til de behov, som efterspørges af iværksætterne her og nu. I hovedstadsområdet er der for eksempel mange grønne iværksættere, fortæller projektleder Emil Ødegaard.

- En fælles udfordring for nye iværksættere er, at de er på så tidligt et stadie, at de skal have alle kasketter på. De har branchekendskab til noget specifikt men mangler de brede kompetencer, siger han.

Begynder til august Lige nu er erhvervshusene i gang med at lægge programmet for sensommerens tilbud. De forventes lanceret i begyndelsen af august, og de første forløb vil starte midt i august. Forløbene kommer til at bestå af introduktion til de forskellige emner for eksempel via et webinar og derefter arbejdes der videre i mindre workshops med rådgivning fra de fagkonsulenter, som de enkelte iværksættere har brug for at tale mere med. Nogle forløb vil også bestå af en kombination af webinarer og fysiske møder.

- Vi oplever også efterspørgsel på at mødes med andre i samme situation. Derfor bliver nogle forløb en kombination af digitale oplæg og fysiske møder, så vidt det kan lade sig gøre i forhold til coronarestriktionerne, siger Emil Ødegaard.

Mange føler sig usikre Direktøren for Erhvervshus Hovedstaden Liselotte Hohwy har også store forventninger til projektet på baggrund af den ekstra bevilling.

- De ekstra midler betyder, at vi næsten kan fordoble antallet af iværksættere, vi kan give en hjælpende hånd. Og med de digitale tilbud vil vi kunne ramme iværksættere i hele landet, som vi grundet COVID-19-restriktioner kan have svært ved at samle fysisk til aktiviteter, siger Liselotte Hohwy Stokholm og tilføjer:

- Mange iværksættere føler sig usikre på fremtiden efter COVID-19, og de efterspørger kompetenceudvikling, så de kan modstå krisen. Og hvis vi skal have flere til at tage springet over i iværksætteri og flere iværksættere til at overleve, skal vi styrke deres kompetencer på de områder, som er mest kritiske for deres overlevelse.

De nye iværksættermoduler offentliggøres via erhvervshusenes hjemmesider. Projektet varer til udgangen af september 2022.