Miljøminister Lea Wermelin deltog i mandagens workshop.

Nye ideer om mere liv i det åbne landskab

Nordsjælland - 05. oktober 2020 kl. 17:26 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

De politiske forhandlinger, om hvordan landbruget skal blive mere klimavenligt, er lige om hjørnet.

I den forbindelse har tænketanken Frej, der med egne ord er en handletank for dialog, vidensudbredelse og samarbejde, mandag afholdt en workshop med deltagelse af miljøminister Lea Wermelin (S) og 25 nordsjællandske landmænd i forbindelse med tænketanken projekt: »Landmændene tager fremtiden i egne hænder - vol. 2«.

Workshoppens formål er at starte dialogen om, hvordan man på tværs af hvedemark og folketingssal kan samarbejde om at nå i mål med de store ambitioner om at fremme den danske biodiversitet. En tidligere workshop havde klima på dagsordenen.

Den seneste workshop blev afholdt på Brønshøjgaard i Lynge hos Lars Jonsson, formand for Nordsjællands Landboforening, der bagefter var mere end tilfreds med workshoppens forløb.

- Der kom rigtig mage input, som ministeren kunne tage tilbage til Christiansborg, fortæller han.

Både forslag helt oppe på EU-plan og så ting, som den enkelte landmand selv kan gøre noget ved ude på egne marker.

- Vi kunne godt tænke os, at hele EU- arealstøtteordning blev kigget efter. At man gennemså hele regelsættet og give noget mere luft til, at landmændene kan gøre ting, der kan være med til at give større biodiversitet. For eksempel er der regler om, at når vi har høstet, skal der plantes bestemte efterafgrøder for at binde kvælstof i jorden inden 20. august. Måske kunne man her få nye afgrøder ind, som giver mere insekt- og dyreliv. Hvorfor ikke tænke biodiversitet ind i efterafgrøderne, som jo står hele efteråret, siger formanden.

Et af problemerne er også, at den enkelte landmand savner viden om biodiversitet.

- Vi er uddannet til at dyrke korn og raps og passe vores dyr. Vi mangler viden på området, som kunne gives via efteruddannelse eller en del af landmands-uddannelsen, siger han.

Nordsjællands Landboforening er i forvejen gået ud af det spor i samarbejde med Danmarks Jægerforbund.

- Vi prøver at lave en levestedsindsats ude på de enkelte ejendomme i samarbejde med en konsulent fra Jægerforbundet. Arbejdet blev egentlig skudt i gang i foråret, men har ligget stille på grund af coronaen. Men nu sender vi et nyt brev om tiltaget ud til vores medlemmer. Det kan være ting som at lade et hjørne stå udyrket, at man lader grene og kviste ligge til insekterne, når man har beskåret sine læhegn - i stedet for straks at køre dem til flis. Eller at man tænker på, hvor man placerer alle de marksten, man alligevel samler op, så de sikrer dyrelivet. Det kan være i form af en sydvendt bunke op til et vandhul, så der virkelig er noget for smådyrene at komme efter, siger Lars Jonsson.

Han har dog et overordet budskab, som han håber ministeren fik med hjem.

- Indsatsen omkring biodiversitet trives bedst i et samarbejde mellem alle aktører. Vi skal sætte os sammen med sportsfiskerne, Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening for at finde ud af, hvad vi kan gøre. Vi snakkede også meget om, at man helst ikke skal risikere at begrænse udviklingen af sin ejendom ved at gøre alle de rigtige tiltag for så blot at opleve, at det bliver så godt, at der kommer en fredningssag. Vi vil gerne have en garanti for, at det ikke sker, mener Lars Jonsson.