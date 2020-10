Nye frivillige strømmer til Havmiljøvogterne

Hver dag får Søværnets Havmiljøvogterkampagne 10 nye frivillige, der gerne vil være med til at holde de danske strande fri for affald, hos Havmiljøvogterne kaldet »havfald«.

Hvert år indsamler kampagnens medlemmer tilsammen over 500 tons plastik og andet affald i de specialfremstillede havfaldsposer og -sække, og denne indsats bidrager ikke blot til at passe på naturen og livet i havet.

Ny donation på 500.000 kroner

Nu har Spar Nord Fonden besluttet at donere yderligere 500.000 kroner til projektet. Pengene skal blandt andet bruges til event-boxe, der kan gøre indsamling af havfald til en god fællesoplevelse for en større gruppe af mennesker, og til et nyt inspirationsmateriale til undervisningen i folkeskolen, så eleverne kan prøve at indsamle havfald på stranden. Samlet set er Spar Nord Fonden nu oppe på at have støttet Havmiljøvogterkampagnen med 2.000.000 kroner.