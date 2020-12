Nye Borgerliges Ungdom klar i Nordsjælland

- Vi håber fremadrettet at kunne gøre flere unge interesserede i borgerlig ungdomspolitik og samtidig opbygge et godt fællesskab," siger den nyvalgte formand Philip Friis i en pressemeddelelse.

NBU Nordsjælland vil arbejde for at få unges øjne op for vigtigheden af et stærkt dansk værdifællesskab og for at samle unge borgerlige.