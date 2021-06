Arbejdsgruppen har bestået af (fra venstre) Bent Christiansen Danmarks Naturfredningsforening, Helle Bomgård der er med i både Friluftsrådet og Danske Handicaporganisationer, Jørgen Bech Frederiksen, Dansk Vandrelaug, Gunnar Brüsch, Friluftsrådet Storkøbenhavn Nord og Francis Thomas, der i sin fritid designer og planlægger ruter. Foto Jesper Sabroe

Ny virtuel sti fra Fjord til Sund

Nordsjælland - 29. juni 2021 kl. 17:30 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

Med knofedt, utallige ture ud på stier og veje - og en lille pose penge har en gruppe frivillige entusiaster udarbejdet en rute, der bringer vandreren fra Roskilde Fjord gennem stier i Sillebro Ådal, småveje gennem Vinge og ned til Buresø og Bastrup sø og så videre ad Mølleåstisystemet helt til Dyrehaven og Klampenborg. Mandag præsenterede de resultatet ved Buresø - blandt solbadere og badende i den rene sø.

- 13. september 2013, udbryder Gunnar Brüsch: - da figurer stien første gang i et mødereferat i Frilufstrådets regi. Så der er gået otte år, fortæller han.

Med 25.000 i støtte fra Friluftslivets udlodningsmidler - og 5.000 kroner fra Frederikssund kommune - og så lige 3000 kroner til, er stien nu klar. Ikke sådan en afmærket sti med pæle og skilte, men i form af en rute på et kort, som er søgbart via pc eller smartphone.

- Vi blev opmærksomme på, at vi kunne gøre det på den måde, vi havde nemlig ikke råd til at lavet og vedligeholdt en app, fortsætter Gunnar Brüsch.

Idéen bliver realiseret via et samarbejde med GeoInfo, der uden beregning har stillet et digitalt kort til rådighed. Arbejdsgruppen har været på kursus hos GeoInfo og har der lært at lægge ruten ind på det digitale kort, og sammen med den en masse spændende punkter, hvor de kommende bruger blandt andet kan få oplysninger om oplevelser, overnatningsmuligheder, indkøb og steder af historisk interesse.

Brugerne vil kunne finde vej ved at søge efter www.Stienfrafjordtilsund.dk, som derefter vil vise hvor brugeren befinder sig på ruten, der er afmærket som en rød streg. Her findes alle de ovennævnte oplysninger selvfølgelig også. Selve ruten er 65 kilometer lang, og i store stræk også fremkommelig for gangbesværede.

- Jeg har selv været ude på alle de svære steder for at teste fremkmmeligheden, forklarer Helle Bomgård, der er kørestolsbruger. Er der svære passager, er de markeret med gult på kortet - for eksempel hvis der er trapper eller lignende. Ruten er ikke en certificeret vandrerute efter europæisk »Rambler« standard, for det kræver afmærkningspæle - og at flere etaper lægges væk fra offentlig vej og over i et stisystem.

Men det kan komme med tiden efterhånden som Vinge bliver udbygget og får stier, forklarer Gunnar Brüsch.