EU-Kommissionen har lagt op til, at lystfiskere i Østersøen, Øresund og Bælthavet fremover kun må fange to torsk pr. dag

Ny torskeregel truer turbåde

Nordsjælland - 24. september 2019 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Torskebestanden i Østersøen er under pres, og EU Kommissionen lægger nu op til strengere kvoter for både erhvervs- og sportsfiskere. For lystfiskere lyder forslaget, at man højest må tage to torsk med hjem per dag, hvor kvoten i dag er syv torsk. Men de nye regler vil være gift for de lystfiskerbåde, der i dag lever af at sejle lystfiskere ud til de gode steder, og det vil betyde en alvorlig nedgang i turismen, siger reder Peter Øllgaard, Elida Fishing, der har et helt livs erfaring med at sejle med lystfiskere på Øresund.

- Tyskere gider jo ikke tage herop og fiske, hvis de kun må tage to torsk med i land. Så hvis man indfører en grænse på to fisk, så vil det slå os ihjel, siger Peter Øllgaard.

Han mener at løsningen må blive at tage Øresund helt ud af ligningen, da bestanden her ikke er truet.

Forud for forhandlingerne mellem EU landenes fiskeriministre markerer den danske fiskeriminister Mogens Jensen (S), at han synes tallet er lavt sat.

- Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at man kan få lov at fiske flere end to torsk per dag. Men vi må også se på, at bestanden af torsk generelt har det dårligt i Østersøen. Alle bliver nødt til at bidrage til, at fiskebestanden har det godt. Jeg håber, at vi kan lande et bedre sted, efter de drøftelser jeg skal have med mine kolleger i EU, så vi kan finde den bedste balance mellem hensynet til fiskeriet og bestandens overlevelse, siger han.

Også Danmarks Sportfiskerforbund kritiserer udspillet. Foreningen ser hellere, at man hæver mindstemålet for torsk fra 35 til 45 centimeter.