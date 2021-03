Radaren fra Weibel Scientific er specialiseret i at kunne opfange og identificere små, lavtflyvende ubemandede droner. Radaren kan udnyttes både til civil udnyttelse for eksempel til at identificere droner nær lufthavne - eller i forbindelse af nærforsvar af militære enheder

Ny radar skal fordoble Weibels omsætning

- Vi forventer at kunne mere end fordoble omsætningen på mindre end fem år, fordi vi er lykkedes med at komme først med ny teknologi på et marked, hvor efterspørgslen er massiv. Det vil også komme til at sætte aftryk på eksporttallene for dansk forsvarsindustri, for vi eksporterer cirka 99 procent af vores løsninger til udlandet, siger han.