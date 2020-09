Der tales om at udsætte kvæg, heste, bison eller elge i den ny naturnationalpark. Denne elg fotograferet i Storkevad ved Gribskov havde dog sat sig selv ud, da den i 2008 svømmede over Øresund og tog ophold på Sjælland. Foto Peter Henning

Ny naturnationalpark i 2021

Nordsjælland - 29. september 2020 kl. 19:01 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

Der var rigtig mange spørgsmål - men ikke helt så mange klare svar, da miljøminister Lea Wermelin, borgmestrene fra Gribskov og Hillerød, samt skovrider Jens Bjerregaard tirsdag eftermiddag stillede op til et live-streamet informationsmøde om den kommende indhegnede naturnationalpark i Gribskov, som kommer til at omfatte cirka 20 procent af skovens areal i et område afgrænset af Gribskovbanen, Gillelejevejen op til vejen mellem Helsingør og Frederiksværk.

- Der meget vi ikke kan svare på endnu. Der er ingen skuffeplan klar, men vi skal gennem en god dialog og snak med jer. Men ambitionen er, at give plads til vilde naturoplevelser, men at man også kan gå ud at være aktiv i området, indledte Lea Wermelin. Dog ligger det fast, at naturen inden for et hegnet område skal

have plads til at være sig selv.

En hjælpende hånd - Motorsavene er stoppet, og vi skal have nogle af de store græsædende dyr ud, så der bliver skabt lysninger og mere spændende natur, og så skal den naturlige hydrologi (vandforekomst, red) genskabes. Naturen skal have en hjælpende hånd. Hvilke dyr, der sættes ud, er ikke besluttet endnu. Men det er vigtigt for mig at understrege, at hegn skal holde dyr inde - ikke mennesker ude, sagde ministeren.

En naturnationalpark er en ny konstruktion, men mange af redskaberne til at skabe en mere varieret natur er kendt i forvejen.

- Vi ved, at det giver flere besøgende at der for eksempel er sat bisoner ud på Bornholm og heste på Langeland. VI har prøvet mange af tingene andre steder i form af at skabe urørt skov og genskabe hydrologien. På Bornholm, hvor vi har bisoner gående, har vi gode erfaringer på et mindre areal end det der kommer heroppe. Rigtig mange bornholmere synes, at det giver værdi til deres lokalområde, sagde ministeren, der selv er fra øen i Østersøen.

Brug for andre dyr Skovrider Jens Bjerregaard tog dem der fulgte seancen hjemme i stuerne med på en virtuel skovvandring i området, og understegede, at det er nødvendigt for den naturlige dynamik i naturen, at der kommer et større vildttryk. Ellers kan man ikke holde lysåbne områder fri for bevoksning.

- De fire hjemmehørende hjortearter kan ikke klare det selv. der er brug for dyr, som også tager de stride græsser og træerne ved, sagde han.

Både Gribskov-borgmester Anders Gerner Frost og borgmester Kirsten Jensen fra Hillerød kaldte naturnationalparken en gave til den nu et år gamle nationalpark Kongernes Nationalpark.

- Den ligger lige på den linje, vi arbejder med i nationalparken, nemlig stort fokus på den vilde natur. Ud fra et lokalt perspektiv er det vores skov og borgere, der bruger skoven hver dag. Her vi får skuldrene ned og slapper af. Så det er vigt, at der kommer en god dialog, sagde Anders Gerner Frost.

Bekymring Under og før stramningen kom der mange spørgsmål ind, 163 var indløbet, da seancen sluttede. Der var bekymring over den kommende hegning, og om der bliver plads til friluftslivet - og om hvad man vil gøre med dyrene, hvis der skulle opstå mangel på mad, når det nu er besluttet ikke at tilskudsfordre.

Meget vil først blive besvaret i løbet af processen, forklarede ministeren.

- De to projekter vi nu starter, (Fussingø ved Randers og Gribskov, red) vil blive fulgt af både en interessentgruppe af de store organisationer og af en forskergruppe, men de to projekter får også en projektgruppe, hvor den Naturstyrelsen heroppe, skal sørge for en god inddragelse af borgerne, lovede ministeren.

Ambition om at man kan begynde at etablere en naturnationalpark i Gribskov i slutningen af næste år.