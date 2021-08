Kortet på hjemmesiden, som vises her i et udsnit, er dynamisk, så man kan zoome ind på de områder, der er relevante. Foto: Marianne Due

Ny kort viser hvor ulykker sker

Nordsjælland - 12. august 2021 kl. 11:11

De fleste ulykker på vejene i Region Hovedstaden sker i hverdagene mellem kl. 15 og 18. Det viser en nye hjemmeside www.ulykkesregistrering.dk om ulykkesregistreringer i regionen. På hjemmesiden er et kort, hvor hver ulykke, som har involveret en ambulance er registreret. På kortet oplyses det, hvornår ulykken er sket, hvor mange mennesker, der har været involveret, om det var en mand eller kvinde, hvilken aldersgruppe personerne hører til og om ulykken skete på cykel, motorcykel, knallert eller bil. Dataene stammer fra sundhedsfaglige opkald til Region Hovedstadens Vagtcentral, og det er ulykker fra 2018 og frem, der er registreret på kortet, som fremover også opdateres en gang om måneden. Her finder du kortet

- Data kan redde liv, og data kan skabe tryghed. Vi har mange valide og vigtige data i Akutberedskabet, og vi skal selvfølgelig bruge dem fremadrettet til gavn for borgerne og samfundet. Derfor har vi valgt at samle data om trafikulykker på en hjemmeside, så kommuner, borgere, byudviklere mv. kan tilgå og bruge data i byplanlægning og udvikling af sikker trafik. Vi ønsker at stille vores data til rådighed for alle for at dele viden og skabe tryghed, fortæller Mikkel Dahlstrøm Jørgensen, Sektionsleder, Data, controlling & IT i Region Hovedstadens Akutberedskab.

Projektet er støttet af TrygFonden, der også tidligere har støttet projekter med fokus på trafiksikkerhed.

- TrygFonden håber, at disse data gør det muligt at arbejde endnu bedre i lokalsamfundene med at forebygge trafikulykker. På sigt håber vi, at systemet kan udvides til at vise trafikulykker i hele landet, ligesom der også er potentiale for at trække data for fx drukne- og brandulykker. Alt sammen hændelser, hvor regionens vagtcentral sender ambulancer afsted, og hvor vi derfor har pålidelige data at trække på, siger Anders Hede, forskningschef i TrygFonden.

Flest ulykker på vej hjem fra arbejde Hvis man som forældre er bekymrede for, om skolevejen er trafiksikker for børnene, så kan man på hjemmesiden se status for eget område på kortet. Kortet viser bl.a., at man bør være opmærksom på trafikken sidst på dagen, når folk kører hjem fra arbejde men også, at det er voksne mennesker, der er involveret i størstedelen af ulykkerne. De fleste ulykker sker i hverdagene mellem kl. 15 og 18, og flest i forår, sommer og efterår, dog lige undtaget ferieperioden i juli. Et andet interessant tidspunkt på døgnet er fredag og lørdag aften og nat, hvor der sker forholdsvis mange ulykker i sammenligning med ugens andre dage.