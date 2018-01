10 måneder efter at ny it blev indført på Nordsjællands Hospital, er der stadig problemer med at overholde patienternes 30 dages udredningsret. Foto Allan Nørregaard

Ny it giver stadig efterslæb på hospital

Hvis du er henvist til et sygehus, fordi du er syg, eller der er mistanke om at du er det, har du ret til at få et tilbud om at blive endeligt udredt inden for 30 dage. Men den ret er ikke i alle tilfælde blevet overholdt på Nordsjællands Hospital, siden Sundhedsplatformen blev indført midt i marts måned sidste år. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.