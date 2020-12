Ny bus mellem Hornsherred og Vinge St.

Vinge Station og Skibby forbindes med en bus, der har otte afgange hver vej på hverdage i morgen og eftermiddagsmyldretiden. Foto Allan Nørregaard

Nordsjælland - 09. december 2020 kl. 09:15 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

På mandag den 14. december kommer en ny buslinje, der kobler Hornsherred tættere sammen med S-togsnettet. Den ny buslinje 319 får otte afgange dagligt i hverdagene mellem Skibby og Vinge Station.

Bussen kører én gang i timen i morgen- og i eftermiddagstimerne i begge retninger.

Ideen med linje 319 er, at man nemt skal kunne komme fra Skibby med stop i Lyngerup over Kronprinsesse Marys bro og til Vinge St., og derfra videre med S-togsnettet til Hovedstadsområdet. Det skal gøre det hurtigere og nemmere for pendlerne i Hornsherred at komme til og fra arbejde med offentlig transport.

Man kan allerede nu se linje 319 i rejseplanen, hvis man vælger at søge på en rejse fra 14. december 2020 eller senere. Man kan også finde linje 319's køreplan på dinoffentligetransport.dk. Linje 319 kører i første omgang som et forsøg i ét år. Herefter vil Frederikssund Kommune sammen med Movia evaluere, om der er grundlag for at oprette en permanent buslinje på ruten.

- Det glæder mig rigtig meget, at der nu kommer en helt ny busrute til Vinge Station. Det giver endnu flere mennesker nemmere adgang til at komme til København via Vinge. Med busruten - og den nye station i Vinge - får vi endnu en gang styrket de gode forbindelser, der er så vigtige for at få hverdagen til at hænge godt sammen, siger borgmester i Frederikssund Kommune, John Schmidt Andersen (V).

Kombinationsrejser af bus og tog er en vigtig brik for at kunne få hverdagspuslespillet til at gå op.

- Derfor er vi glade for at være med til at kunne tilbyde borgerne i Frederikssund Kommune en ny bus, som skaber bedre sammenhæng mellem Hornsherred og den nye Vinge St., og gør det muligt for flere at pendle på arbejde med offentlig transport, siger Per Gellert, plandirektør i Movia.