Ny aftale skal få flere flygtninge i job

Nordsjælland - 21. marts 2018

En ny aftale mellem arbejdsmarkedets parter og hovedstadsområdets kommuner skal skabe job og uddannelse til flygtninge, indvandrere og familiesammenførte.

Aftalen om integrationsuddannelse (IGU) er indgået onsdag mellem arbejdsmarkedets parter ved LO Hovedstaden, Dansk Byggeri, Dansk Håndværk og HORESTA samt kommunerne København, Gentofte, Frederiksberg, Lyngby-Taarbæk, Hillerød, Gladsaxe, Ballerup og Tårnby.

Kirsten Jensen (S), borgmester i Hillerød Kommune siger i en fælles pressemeddelelse.

- Trepartsaftalen understøtter en fælles, bred indsats for at give nytilkomne flygtninge og familiesammenførte de nødvendige faglige og sproglige kvalifikationer, så deres chance for at få varig ansættelse på det danske arbejdsmarked eller starte på en erhvervsrettet uddannelse forbedres.

En nylig beregning fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at der frem mod 2025 vil være et stigende behov for faglært arbejdskraft i Region Hovedstaden. Endvidere viser en analyse fra Danske Regioner, at der allerede i 2017 mangler en kvart million nye faglærte, der kan tage over fra de ældre faglærte, som går på pension. Derfor glæder aftalen også Dansk Byggeri.

- Det er afgørende vigtigt, at vi gør en fælles indsats for at integrere de nytilkomne flygtninge på arbejdsmarkedet. Som branche har vi hårdt brug for kvalificeret arbejdskraft, og alle mennesker har brug for at gøre nytte, bruge deres kompetencer og være en aktiv del af samfundet, siger Mads Raaschou, regionsformand i Dansk Byggeri.

Den nye aftale skal sikre kvalificeret, faglært arbejdskraft gennem virksomhedspraktikker, løntilskud og IGU-forløb for i sidste ende at skabe job- og uddannelsesmuligheder blandt flygtninge, indvandrere og familiesammenførte. Forløbene i virksomhederne skal også styrke målgruppens sprogkundskaber og branchespecifikke kompetencer.

Det kan bl.a. også føre til jobs på hoteller og restauranter.

- Hotel-, restaurant- og turisterhvervet er en branche, som er vant til at beskæftige medarbejdere med mange forskellige nationaliteter og bidrage til deres integration i samfundet. Motiveret arbejdskraft er kærkommen i branchen, da virksomhedernes største udfordring er mangel på kvalificeret arbejdskraft, siger Jesper Bengtsson, regionschef i HORESTA.