Det er p-pladserne øst for det kommende hospital (th), der udløste en klage fra Danmarks Naturfredningsforening i Hillerød, som fik medhold af Miljø og Naturklagenævnet og som snedte sagen til fornyet behandling i Hillerød kommune.

Ny aftale om parkering ved supersygehus

Nordsjælland - 13. august 2020 kl. 17:14 Af Jesper Sabroe

Miljø og Naturklagenævnet underkendte i november 2019 den dispensation, som Hillerød kommune havde givet Nyt Hospital Nordsjælland til placering af parkeringspladser i det beskyttede naturområde Salpetermosen.

Det satte for alvor pres på projekteringen af hospitalsbyggeriet, der stod for at skulle startes op.

Men nu er kommunen og hospitalet enige om en løsning, der kan bane vej for en ny dispensation for placering af de i alt 2000 p-pladser, som det ny hospital skal forsynes med.

Regionsmedlem Per Tærsbøl, der er formand for byggeriets politiske følgegruppe priser samarbejdet mellem Region Hovedstaden og Hillerød Kommune, der har gjort en ny løsning mulig.

- Hele vejen rundt har politikere og embedsmænd arbejdet på at finde en løsning. Det er for mig et bevis på, at samfundet ser værdien i et moderne sundhedsvæsen og vil det ny hospital.

Med den ny løsning bliver det muligt at etablere erstatningsnatur på et areal, der er dobbelt så stort som arealet af den mose, som nedlægges for at sikre den bedst mulige adgang til hospitalet.

Løsningen flytter alle p-pladser væk fra den naturbeskyttede mose, så det kun er de nødvendige adgangsveje og stier, som berører beskyttet natur - blandt andet en sti mellem hospitalet og den kommende Favrholm station.