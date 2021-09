Thomas Elong er 44 år gammel, far til Camilla som læser på SDU, gift med Jeanett og bosat i Hillerød bymidte og har sommerhus i Vejby. Thomas har været selvstændig inden for salg af hvidevarer, siden han var 28 år gammel. Foto Karsten Sørensen

Ny Venstre-kandidat på vej i Hillerød-kredsen

03. september 2021

Thomas Elong er indstillet af kredsbestyrelsen for valgkredsen, der dækker Gribskov og Hillerød, og valget af ny Venstre-kandidat finder sted på et opstillingsmøde den 27. september.

Ud over at være formand for Hillerød udvalget for Erhverv, Beskæftigelse & Turisme sidder Thomas Elong også i VisitNordsjælland og Nordsjælland Håndbold. han er tidligere ejer af to Skousen butikker og har driver i dag virksomheden Dansk Hvidevarerådgivningen, ligesom han er en af bagmændene bag skabelsen af det nye Hillerød Madmarked.

Thomas Elong siger, at hvis Venstres medlemmer til opstillingsmødet endeligt beslutter det, så ser han meget frem til at løfte opgaven som folketingskandidat.

- I al beskedenhed har jeg en solid erhvervserfaring at bidrage med, og det er jo desværre et særsyn i Folketinget - for slet ikke at tale om den nuværende regering, hvor de færreste ministre har haft et ærligt arbejde i den private sektor. Mange politiske beslutninger på Christiansborg lider under politikernes svage erhvervserfaring. Det er, som om man sommetider slet ikke anerkender og har blik for det private erhvervslivs rolle i det danske samfund, siger Thomas Elong, der også håber at blive genvalgt til Hillerøds byråd ved det kommende valg.

- Det kan være nogle tænker, at det ikke er forsvarligt at være både folketingsmedlem og byrådsmedlem. Men jeg mener faktisk, at et dobbeltmandat vil være en klar fordel. I de sidste syv år jeg har arbejdet i byrådet i Hillerød for at skabe resultater. Det har givet mig indblik i, at det politiske arbejde mellem Folketinget og kommunerne skal hænge meget bedre sammen. Vælgerne i hele Nordsjælland fortjener, at have en stærk lokal repræsentant i Folketinget. Der er behov for sammenhængskraften, siger han.

Thomas Elong, fortæller, at han har været politisk interesseret fra en ung alder og at han, hvis bliver valgt som Venstres folketingskandidat og til Folketinget, må fortage nogle fravalg.

- Det bliver i forhold til nogle af mine mange erhvervsaktiviteter, for jeg hverken kan eller vil slippe det politiske arbejde. Når ens hjerte banker for hele Nordsjælland og politik ser jeg en nødvendig kobling mellem det kommunale og det nationale. Der er brug for, at nogen holder fast i hver ende og kan se sammenhængene, siger han.

Kredsformand Claus B. Nielsen glæder sig over, at Thomas Elong gerne vil stille op.

- Thomas har både bopæls- og erhvervsmæssige relationer til begge kommuner, og det bliver dejligt igen at have en lokal folketingskandidat. Hillerødkredsen har fostret flere store Venstreprofiler, herunder blandet andet Henning Christophersen og Thor Pedersen, og vi ser bestemt Thomas Elong som en værdig, kommende kandidat i denne række, siger han.

Siden Thor Petersen har ingen V-kandidat i Hillerødkredsen opnået valg til Folketinget. Anna Libak var ved det seneste valg i 2019 tæt på. Hun var blot personlige 145 stemmer fra at vippe den tidligere monister Claus Hjort Frederiksen af pinden på Venstres tredje mandat i Nordsjællands Storkreds. De to andre mandater gik til Sophie Løhde og Hans Andersen.