Den ny S-station ved Favrholm syd for Hillerød udskydes fra december 2021 til december 2023. Skitserne til en trinbrætløsning er tegnet. Det er lokaltogene spor til højre og S-banen til venstre.

Ny S-station udskydes to år

Udsigten til, at Nyt Hospital Nordsjælland først er færdigbygget med udgangen af 2023, får nu betydning for tidsplanen for den kommende Favrholm station, som skal betjene hospitalet og resten af den kommende bydel.