Jane og Flemming Dahl Olsen har stadig men at røveriet for et år siden - og de føler at de som ofre er blevet overset. Foto Kenn Thomsen

Nul kroner i erstatning efter brutalt røveriforsøg

En sen oktobernat sidste år vågnede Jane og Flemming Dahl Olsen, Bistrup, op ved at deres hunde gøede. To mænd var ved at smadre sig vej ind i deres hus gennem bryggers- og badeværelsesvindue. En af røverne kom ind i huset bevæbnet med et haglgevær, og i døren mellem badeværelse og soveværelse, greb 71-årige Flemming Dahl Olsen fat i geværløbet for at forhindre røverne i at komme ind i soveværelset. Mens de to kæmpede om geværet går et skud af, og haglene susede tæt forbi Flemmings hoved og lavede hul i loft og tag, hvorefter de to røvere tog flugten. Imens havde Jane ringet 112 og slået alarm. Da hun hørte skuddet, vidste hun ikke, hvad der var sket med hendes mand.

