Nu skal turisterne se Nordsjælland fra cykel

Nordsjælland - 05. maj 2021 kl. 13:16 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

Nordsjælland: Flere turister skal opleve Nordsjælland fra den tohjulede, og det kræver udvikling af en helt ny cykel-infrastruktur, cykel-hubs og cykel-ruter, som VisitNordsjælland har fået 1,5 millioner kroner fra turismepuljen til at skabe hen over de næste tre år.

Det er Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der netop har tildelt midler fra turismepuljen, hvor fire nye turismeprojekter på Fyn og Sjælland skal udvikle og kvalificere vandre- og cykelturisme. Det nordsjællandske projekt har titlen: » Grøn mobilitet til og i Nationalpark Kongernes Nordsjælland«, og det handler om at gøre det nemt for turister og borgere at tage toget, bussen eller bilen ud til en cykel-hub og derfra komme ud på en rekreativ tur i Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Som en del af projektet, der løber fra november 2021 til oktober 2024 tilbydes overnatningsvirksomheder, spisesteder og attraktioner i området et forretningsudviklingsforløb, der kan understøtte ideerne.

VisitNordsjælland skal også bidrage til projeket med 1,5 millioner kroner i form af timer og projektstyring. Projektet er delt op i tre spor, Det første handler om kortlægning, udvikling og etablering af de såkaldte cykel-hubs, det andet spor handler om at udvikle tematiserede turforslag i samarbejde med lokale aktører for eksempel en gastrocykelrute eller en slotsrute, mens det tredje og sidste spor skal udvikle remtidens rekreative signaturoplevelser.

De fysiske rammer - Det første spor om mobilitetshub handler om de fysiske rammer. Det er steder, hvor kan gæster leje, låne eller stille en cykel og som har de faciliter, som man har brug for, når man kommer cyklende eller vandrende. Det kan handle om adgang til en cykelpumpe, at få fyldt vandflasken op og at gæsterne føler sig godt modtaget, fordi der også er et cykelstativ måske under et halvtag, hvor de kan stille cyklen, fortæller direktør Annette Sørensen fra VisitNordsjælland og nævner lokale cykelhandlere som oplagte samarbejdspartnere men også at de øvrige nordsjællandske turistaktører på museer og restauranter har det ok med, at gæsterne ankommer med vind i håret og afslappet cykeltøj. Det kan også blive nødvendigt at have et flådestyringssystem til at understøtte projektet.

- Det skal være nemt tilgængeligt at få fat på en cykel, og det kan både dreje sig om almindelige cykler og elcykler. På en elcykel har du jo kræfter til at komme lidt længere, for vi tænker ikke på de hurtige supercyklisterne i cykeltøj her, siger hun.

- Det andet spor handler om at skabe ruter, ikke nødvendigvis med skilte men måske via digitale værktøjer, der viser rundt på en gastrotur, slotstur eller til særlige naturoplevelser, for det handler om at vi får så mange forskellige tilbud til gæsterne i nationalparken som muligt, lyder det fra direktøren, der ikke kan sige så meget om det tredje spor.

Det tredje spor handler om at finde den eller de helt særlige, unikke signaturoplevelser, der kan ses fra en cykel og som slet ikke er opfundet endnu.

- Der findes spændende eksempler ude i Europa, for eksempel i Belgien ved en sø, hvor det næsten føles som at cykle ned i søen. Signaturoplevelser, er oplevelser som man bare må prøve og som ikke findes andre steder i Danmark, siger Annette Sørensen.

Da det nye projekt først går i gang til efteråret, så er det ikke noget denne sommers cykelturister får glæde af, men direktøren for VisitNordsjælland er glad for, at projektet er blevet tilgodeset med en bevilling.

- Vi er glade for i denne tid med et erhverv i udfordring, at vi har fået en bevilling fra turismepuljen. Turismeudvikling går hånd i hånd med markedsføring, og vi bliver ikke ved med at være interessante som destination, hvis vi ikke også udvikler noget, der skaber værdi, så vi er optimistiske i forhold til at komme tilbage på sporet her i Nordsjælland, siger Annette Sørensen.