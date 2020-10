Nu skal havbunden i møllområde tjekkes

Hesselø Havmøllepark skal stå færdig i december 2027. Derfor går havundersøgelserne i gang i vinterhalvåret, hvilket ellers normalt foregår om sommeren. Det farvede felt skal undersøges af et hollandsk konsortium

Nordsjælland - 02. oktober 2020 kl. 16:22 Af Jesper Sabroe

To skibe fra det hollandske firma Fugro, som leverer søopmåling, er klar til at smide trosserne og sejle ud i det 248 km2 store havområde 20-30 km nord for Sjælland, som den kommende Hesselø Havvindmøllepark skal bygges indenfor.

Over de næste 4-5 måneder skal de to skibe sejle rundt og udføre geofysiske undersøgelser for at afdække havbundens overflade og geologi, vanddybderne, mulige sårbare rev og gamle skibsvrag i havmølleområdet.

- Normalt udfører vi havbundsundersøgelser i sommerhalvåret, hvor der er lille risiko for, at skibene må gå i havn på grund af dårligt vejr. Men for Hesselø Havvindmøllepark er vi nødt til at lave undersøgelserne i vinterhalvåret. Det hænger sammen med, at havmølleparken er blev fremrykket og skal være klar til at levere strøm i 2027 mod oprindeligt 2028, siger Jens Colberg-Larsen, Energinet, som har ansvar for, at havbundsundersøgelserne gennemføres.

Arbejdet med opmåling af havbunden planlægges, så der i videst muligt omfang tages hensyn til områdets fiskeriaktiviteter.

- Vi gør, hvad vi kan for at tage hensyn til fiskerne i området, og det er baggrunden for, at vi har indgået en aftale med FOGA, som er specialister i samarbejde mellem fiskeri og offshore-aktiviteter, siger Jens Colberg-Larsen.

I løbet af vinteren 2020/2021 vil Energinet desuden få udført miljøundersøgelser, som blandt andet består af optællinger af havpattedyr, fisk og havbundsdyr. Endelig vil der over det næste halvandet års tid blive lavet målinger af bølger, vindforhold, havstrømme og temperaturer.

I sommeren 2021 begynder en anden type undersøgelser. Her vil Energinet bore op til 70 meter dybe huller i havbunden for at undersøge havbundens geologi, som er afgørende for hvilke fundamenter de kommende havmøller kan etableres på.

Det er Energistyrelsen, som har pålagt Energinet at undersøge havområdet til vindmølleparken og til de søkabler, som skal føre strømmen i land. Resultaterne af undersøgelserne vil blive offentliggjort, så de selskaber, som vil byde på at etablere havvindmølleparken, er bekendt med forholdene og de mulige risici. Vinderen af udbuddet betaler for gennemførelsen af undersøgelserne.

Energinet skal også lave miljøundersøgelser og indhente miljø- og plantilladelser for anlæggene på land, hvor der skal bygges en mindre koblingsstation tæt på kysten og lægges kabler i jorden til transformerstationen i Hove.