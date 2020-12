Collstrupgrunden er så giftig, at der advares mod at gå ind på området. Foto: Allan Nørregaard

Nu skal der ryddes op på giftgrundene

De begynder i Jylland men indenfor en overskuelig årrække skal der også fjernes giftig jord fra de fire steder i hovedstadsområdet, hvor kemikalier fra tidligere tiders kemiproduktion og de virksomheder, der har forurenet naturen og jorden, og som nu truer med at forurene grundvandet. Det forventer SFs Peter Westermann, der er medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden, som følge af søndagens aftale om en finansaftale for 2021.

I aftalen fremgår det, at Regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet vil påbegynde arbejdet med oprensning af de store generationsforureninger i Danmark. Der er afsat 50 millioner kroner i 2021, og yderligere puljer frem mod 2025, så der i alt bruges 630 på at få ryddet op.

- Jylland står først for, fordi de er længere fremme med forberedelserne, men aftalen betyder, at de nu tages hul på planen, og det er en historisk aftale, fordi regeringen har givet tilsagn om at betale regningen, siger Peter Westermann.