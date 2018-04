Nu skal der nye sange i Højskolesangbogen

- Højskolesangbogen skal ikke figurere som et åndeligt frilandsmuseum, der minder os om et stykke betydningsfuld 1800-tals kultur. Den skal og må være udtryk for en lyslevende og vågen kultur. Når man redigerer Højskolesangbogen, er kunststykket at kombinere det gode gamle med det gode nye. Det er vigtigt at dyrke de gode sange - gamle eller nye. Ikke for kulturarvens skyld, men for livets skyld, siger Jørgen Carlsen, der er valgt til formand for det nedsatte højskolesangbogsudvalg.