Nu kommer omstillingsmillionerne til oplevelsesbranchen

Nordsjælland - 10. december 2020 kl. 09:10 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

De første 83 millioner kroner fra Omstillingspuljen blev onsdag fordelt til 230 virksomheder og flere virksomheder i Nordsjælland er på listen over modtagere.

Omstillingspuljen giver tilskud til virksomheder, der har brug for at tilpasse forretningen som følge af Covid-19-krisen. Da ansøgningsfristen til den første runde udløb i midten af november, var der modtaget 763 ansøgninger til en samlet værdi af 236 millioner kroner.

Mange ansøgninger Borgmester i Vallensbæk og bestyrelsesformand for Erhvervshus Hovedstaden, Henrik Rasmussen, er meget tilfreds med den indsats, som puljen understøtter.

FAKTA Følgende virksomheder fra Nordsjælland har søgt og fået bevilget penge fra Omstillingspuljen:



Fredensborg, Nivå Camping v/Eva Mortensen

187.500 kroner

Fredensborg, Bolettes Gæstebud v/Bolette Haarbye

250.000 kroner

Frederikssund, Senz ApS, 131. 250 kroner

Frederikssund, Ny Legejungle ApS, 168.750 kroner

Frederikssund, MAG Design ApS

234.480 kroner

Gentofte, Børneteater-akademiet Harlekin,

225.000 kroner

Gentofte, Alextours, 225.000 kroner

Gribskov, Kysthusene Gilleleje Aps, 500.000 kroner

Gribskov, Lesk ApS, 121.125 kroner

Gribskov, Nordsjællands Turistfart ApS,

61.650 kroner

Halsnæs, Driftselskabet JK AF 1.11.2012 ApS

142.500 kroner

Helsingør, firmaet 13652198, 187.500 kroner

Helsingør, KONVENTUM A/S, 975.000 kroner

Hillerød, Sundberg Production

181.571 kroner

Hillerød, Ebogaard bed and breakfast

232.500 kroner

Hørsholm, Forsikringsakademiet, A/S, 750.038 kroner

Hørsholm, UCPA Denmark ApS, 243.750 kroner

- Restauranter, hoteller, rejsebureauer og forlystelsesparker har oplevet en meget stor nedgang i omsætningen under coronakrisen. Det er primært dem Omstillingspuljen er tiltænkt, og derfor er det glædeligt at se så mange gennemarbejdede ansøgninger fra den type virksomheder. Det er samtidig positivt, at så mange virksomheder har søgt om støtte til at rykke på det digitale område. Nu får digitale forretningsmodeller og løsninger et kæmpe løft, og det styrker virksomhedernes konkurrencekraft - også til den tid, der kommer efter corona, siger han.

Som at vinde i Lotto To af de nordsjællandske virksomheder, der har fået bevilget penge er konference- og feriecentret Kysthusene i Gilleleje og konferencecentret Konventum i Helsingør.

- Jeg har det brede smil på og vi skal i gang lige med det samme. Vi skal bruge pengene til it, så vi kan afvikle virtuelle konferencer med enkeltpersoner, der kaldes ind til konferencer eller at personer fra andre lokationer også kan deltage. Det er noget kunderne efterspørger i den her coronatid, fortæller direktør Allan Bruhn fra Kysthusene, der har søgt og fået tilsagn om et beløb på 500.000 kroner.

Direktøren for Konventum, Birgit Nørgaard er også glad.

- Det er ligesom at vinde i Lotto. Pengene skal bruges til AV- og teknisk udstyr, så vi kan omstille vores drift og afvikle virtuelle og hybridmøder. Vi kan se, at der er øget krav til og interesse indenfor det område, så det er vigtigt, at vi som kursus- og mødeudbyder kan være med på det.

Ny runde åbner den 29. januar De virksomheder, der har fået tilsagn om støtte fra Omstillingspuljen skal nu indhente tilbud og have disse godkendt, hvorefter pengene kan udbetales i december og januar.

Omstillingspuljen har endnu en ansøgningsrunde, der åbner den 29. januar 2021.