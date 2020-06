Se billedserie En af tuinneldalene i Naturpark Mølleåen, som er en oase for mange ellers sjældne dyr og vækster. Foto Jesper Sabroe

Nu kan du stemple ind i naturen 14 steder i landet

Nordsjælland - 08. juni 2020 kl. 17:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er plads til 14 stempler i det Naturparkpas, som Friluftsrådet mandag lancerede i Naturpark Mølleåen. Ét for hver af de danske naturområder, som enten er eller er på vej til at blive udnævnt til Naturparker. Med passet i hånden kan man tage rundt og opleve friluftslivet i naturparker fra Christiansø i øst til Vesterhavet nær Blåvand i vest.

Borgmestre og udvalgsformænd fra tre af de fire kommuner, der står bag Naturpark Mølleåen, fik som de første stempel i deres pas, efter en kort cykeltur fra Buresøbadet rundt i det bakkede istidslandskab.

Naturparkpasset er et pashæfte udgivet af Danske Naturparker med en præsentation af hver natur- og pilotnaturpark samt et felt, der kan stemples, når man besøger en ny naturpark. Målet er at opfordre befolkningen til at komme rundt i landet til de danske naturparker denne sommer og opleve de mange spændende oplevelser, de byder på.

- Vi oplever i år en meget stor interesse blandt danskerne for at komme ud i naturen. I Danske Naturparker er der masser af gode oplevelser at finde, og vi håber, at Naturparkpasset kan inspirere endnu flere til at gå på opdagelse i den danske natur. Vi drømmer om at der kan gå sport i at samle stempler fra så mange naturparker som muligt sammen med sin familie, siger Niels-Christian Levin Hansen, formand i Friluftsrådet, som står bag mærkningsordningen Danske Naturparker.

Gratis pas Naturparkpasset kan fås gratis i besøgs- og naturcentre i de enkelte naturparker samt i turistkontorer i nærheden af naturparkerne. Naturparkpasset stemples ved en af stempelposterne, der er placeret rundt omkring i naturparkerne. Man kan se de præcise placeringer på www.danskenaturparker.dk.

Kilde: Danske Naturparker Danske Naturparker er Friluftsrådets mærkningsordning for større sammenhængende naturområder af regional eller national betydning.For at blive optaget som naturpark er der 10 kriterier, der skal opfyldes. Blandt andet skal minimum 50 procent af naturparkens areal være beskyttet natur, naturen i naturparken skal formidles, blandt andet gennem naturvejledning, og naturparken skal være forankret lokalt gennem inddragelse af borgere og lodsejere.Frivillighed og inddragelse er bærende elementer for Danske Naturparker, og udvikling af naturparkerne skal ske nedefra. Det betyder, at alle lodsejere, foreninger, borgere og andre interessenter involveret i en naturpark inddrages i beslutninger om naturparken og selv bestemmer, hvilke projekter og tiltag de vil deltage i.Kilde: Danske Naturparker Naturpark Mølleåen har været en naturpark siden 2016 og er et partnerskab mellem Egedal, Furesø, Allerød og Frederikssund Kommuner og Naturstyrelsen. I Naturpark Mølleåen kan man blandt andet opleve de beskyttede Natura 2000-områder langs den øvre del af Mølleå-dalen, og man kan tage på en række cykel- og vandreture i området med en digital turguide i hånden og undervejs besøge en af de mange bålhytter og shelterpladser.

Åbner naturen op En stor del af naturparken ligger i Egedal kommune, og borgmester Karsten Søndergaard (V) glædede sig ved præsentationen af passet over parken.

- Flere og flere børnefamilier vælger at bosætte sig i vores kommune, blandt andet fordi vi har en enestående natur. Når vi investerer i Naturpark Mølleåen og en naturvejleder, er det med til at sætte en streg under den udvikling, fordi børnene via institutioner og skoler får mulighed for naturviden. Det betyder også rigtig meget, at vi kan åbne naturen op og gøre den tilgængelig for borgerne. Jeg håber og tror, at rigtig mange Egedalborgere, vil benytte sig af muligheden for at lære den lokale og historiske natur endnu bedre at kende og måske tage på vandreture og overnatninger. Det har jeg i hvert fald tænkt mig selv at gøre, siger han.

En perle Furesøborgmester Ole Bondo (S) var efter rundturen på mountainbike stadig på den store klinge i sin tale.

- Vi har med Naturpark Mølleåen virkelig en perle, der er værd at besøge og udforske: Storslået istidslandskab med morænebakker og tunneldale. Et vildt og varieret plante- og dyreliv. Søer, vi kan bade i og overnatningsmuligheder i det fri. I over 50 år har Naturpark Mølleåens Venner kæmpet for parken og de kvaliteter, som statsminister Stauning og andre pegede på for generationer siden. Dengang som nu har hovedstaden et åndehul, vi skal nyde og værne om." sagde han.

Formanden for Frederikssunds Plan og Miljøudvalg, Jørgen Bech (V) mente, at naturen under Corona-krisen har vist sig at være åndehul for mange mennesker.

- Naturparken her er landskabelig smuk, med stor naturrigdom og en kulturel interessant historie og baggrund. Dette er selve grundlaget, men for mig og sikkert mange andre er det herudover særdeles vigtigt at der er adgang til områderne, at stier bindes sammen, så man kan gå eller cykle på lange strækninger i smukke omgivelser. Det er godt for øjet - Det er godt hovedet - det er godt for fysikken, sagde han.