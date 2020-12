Søndag formiddag ankom den første portion Covid-19 vaccine til Nordsjællands Hospital i Hillerød, hvor den blev modtaget af en gruppe meget spændte farmaceuter, der stod klar til at blande vaccinen op og gøre den klar til brug. Klokken 10 blev de første medarbejdere på hospitalet vaccineret. Det er plejepersonale og læger fra hospitalets afsnit med Covid-patienter samt intensiv afdeling, der først vaccineres. Foto: Allan Nørregaard

Artiklen: Nu er coronavaccinen her

Frontpersonalet har fået det første stik. Beboere på plejehjem i Rudersdal, Furesø og Hillerød bliver de næste til at få coronavaccinen, når næste portion ankommer.

Sygeplejerskerne fra intensivafdelingen og coronaafsnittene på Nordsjællands Hospital var i går de første til at få vaccinen, der skal beskytte mod Covid-19.

De næste vaccineportioner er på vej til Danmark. I følge Sundhedsstyrelsen ventes der i den kommende uge at blive leveret yderligere 38.025 vaccinedoser. I ugerne efter vil der komme knap 48.000 doser om ugen, og når de ankommer, så er det plejehjem i Rudersdal, Furesø og Hillerød, der står øverst på listen.

Det oplyser Praktiserende Lægers Organisation, PLO. Der er endnu ikke dato på, hvornår de nordsjællandske praktiserende læger kan møde op for at vaccinere plejehjemsbeboerne, men lægerne er parate, fortæller Torben Sørensen, der er formand for PLO i Furesø.