Nordsjælland mangler badehoteller

Nordsjælland - 25. oktober 2021

Charmerende badehoteller, hyggelige husbåde eller familievenlige ferielejligheder. Den type overnatning bør der skaffes plads til i Nordsjælland, så flere turister kan få nattely i regionen, og efter en lang coronaperiode er der igen forsigtig optimisme i investorkredse, fortæller adm. direktør og partner Brian Gardner Mogensen fra analysefirmaet Realise.

Før corona udarbejdede Realise rapporten: »Nordsjælland - tiltrækning af investeringer i ny kommerciel overnatningskapacitet«. Rapporten var bestilt af Visit Nordsjælland, Region Hovedstaden og Vækstforum Hovedstaden, fordi området er udfordret på overnatningskapacitet.

Rapporten fortæller blandt andet at kun syv procent af Nordsjællands mange sommerhusejere lejer deres sommerhus ud, og derfor er området interessant for investorer, der vil skyde penge i at udvikle for eksempel overnatning i husbåde i lysbådehavnene, bygge nye luksussommerhuse i forbindelse med campingpladser, udvide eksisterende badehoteller eller bygge nye.

- Primært ser vi muligheder i forhold til nye badehoteller eller udvidelser af eksisterende, og status er, at der er et par hotelprojekter, som rør lidt på sig. Grundlaget var etableret før Covid-19-pandemien, og problemstillingen med hensyn til manglende kapacitet er stadig til stede, siger Brian Gardner Mogensen.

Følsom fase Direktør for Visit Nordsjælland Annette Sørensen bekræfter, at investorerne kigger mod Nordsjælland, men det er for tidligt at fortælle, hvad ideerne handler om.

- Når vi ser bort fra coronaperioden, så har vores badehoteller godt gang i aktiviteterne hele året, så der er mangel på kvalitetskapacitet, men emnet om nye investeringer er følsomt i den fase, hvor der bliver talt om og undersøgt muligheder. Vi ved, at investorer har følere ude, og så er det spørgsmålet, om beliggenheden er god nok, og arealerne er store nok, siger Annette Sørensen og anbefaler interesserede investorer i at gå i tæt dialog med Visit Nordsjælland, den pågældende kommune og andre lokale aktører.

- Vi skal ikke have Costa del Sol til Nordsjælland, og vi er meget bevidste om, at vi også skal have lokalbefolkningen med, både når vi arbejder med helårsturisme, og når det handler om at blive bedre til at sprede gæsterne over hele destinationen i højsæsonen, siger hun.

Interesse fra tysk investor Et af de steder, hvor der har været interesse for at etablere et nyt hotel er på Hundested Havn, hvor en tysk hotelejer henvendte sig for en måneds tids siden, fortæller havnefoged Søren Brink.

- Sådan en henvendelse handler om planer på den lange bane, og det er ikke sikkert, at det bliver ham, men det er fedt, at der er interesse, siger havnefogeden.

- Vi kan også se, at vi har noget at have det, da vi i denne sæson har slået rekord med 7.500 overnattende både i lystbådehavnen, så det med overnatning i form af et hotel eller ferielejligheder bliver forhåbentlig tænkt ind som et tema i den helhedsplan og strategi for Hundested Havn, som vi er i gang med. Vi har her fra havnen budt ind med planerne om 24 ferielejligheder med plads til fire personer i hver lejlighed, siger Søren Brink.

Selv om Covid-19-perioden har været særlig hård for turistbranchen, så har Hundested klaret sig godt. især restauranterne mærket en tilgang af gæster både under og efter corona.

- Vi får flere og flere endagsturister, og de lægger nogle kroner, men hvis vi kan få dem til at overnatte, så stiger indtægterne væsentligt. Om der kommer et nyt hotel på havnens område eller på en kommunal grund er ligegyldigt, for enhver turist er godt for os alle, siger havnefogeden.

- Så der er et øget marked for vores oplevelser. Folk vil gerne ud og oplevelse et lille sted, men det er også en balancegang og hos os har vi det sådan, at hvis her er rart og godt at være for den lokale borger og gæst, så er der også rart for turisten, og det skal vi bevare. Hvis lokalbefolkningen siger nej, bør man stoppe op og se efter, om projektet er det rigtige. Når vi selv rejser rundt ude i verden, så kan vi også bedst lide de steder, hvor de lokale også er, så det er vigtigt, at vi ikke skræmmer de lokale væk, siger Søren Brink.