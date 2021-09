Se billedserie Sådan har udviklingen været i de år, DI har lavet undersøgelsen Foto: RISS

Send til din ven. X Artiklen: Nordsjælland i den tunge ende i DI-undersøgelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Nordsjælland i den tunge ende i DI-undersøgelse

Nordsjælland - 01. september 2021 kl. 19:30 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

Med ni kommuner i den nederste tredjedel og kun fire kommuner med i midterfeltet, er det ifølge Dansk Industri undersøgelse »Lokal Erhvervsvenlighed 2021« så som så med de brede erhvervssmil i Nordsjælland. I toppen ligger Egedal på en plads som nummer 50 blandt alle landets kommuner, mens Halsnæs havner i bund som nummer 90 ud af 93 kommuner. I snit ligger de 13 nordsjællandske kommuner på en plads nummer 71 - mod en plads som nummer 70, da undersøgelsen blev gennemført sidste år.

På Allerød Rådhus - hvor man kan se kommunen havne på en plads som nummer 59 et fald på 13 pladser - har borgmester Karsten Längerich (V) den holdning, at man ikke kan bruge undersøgelsen tal til så meget.

Metoden bag undersøgelsen I år har DI skabt en hel ny undersøgelse, som både bygger på statistik, spørgsmål til virksomhederne samt

spørgsmål til alle landets kommunaldirektører.





Undersøgelsen består af i alt 10 kategorier, der hver vægter 1/10.





I hver kategori vægter de statistiske indikatorer som udgangspunkt 50 pct., mens virksomhedssvar og svar fra

kommunaldirektører tilsammen vægter 50 pct.





Kilde: DI I år har DI skabt en hel ny undersøgelse, som både bygger på statistik, spørgsmål til virksomhederne samtspørgsmål til alle landets kommunaldirektører.Undersøgelsen består af i alt 10 kategorier, der hver vægter 1/10.I hver kategori vægter de statistiske indikatorer som udgangspunkt 50 pct., mens virksomhedssvar og svar frakommunaldirektører tilsammen vægter 50 pct.Kilde: DI - Vi studerer den og ser, om der er pointer vi kan bruge til noget. Men der er for megen usikkerhed i selve tallene. I Allerød har 61 virksomheder deltaget i undersøgelse. Det vil sige at svar fra blot to virksomheder giver et udsving på tre procent. Og der er forhold, som ikke kommer med. Vi har landets laveste arbejdsløshed og en utrolig aktiv beskæftigelsesindsats, men det kan ikke aflæses i undersøgelsen, hvor vi havner som nummer 21 på det parameter i undersøgelsen, siger han.

Burde være i top Allerød kommune er den kommune i landet med noget nær højest beskæftigelse og laveste ledighed. Alligevel ligger kommunen kun som nummer 21 på netop dette parameter.

Samtidig har kommunen et af de flotteste resultater, når det gælder unge der tager en ungdomsuddannelse, alligevel havner kommunen på en 59. plads. De to forhold er med til at Allerød-borgmester Karsten Längerich (V) ikke mener, han kan bruge de konkrete tal i DI's årlige undersøgelse over den kommunale erhvervsvenlighed.

Største af sin art DI's undersøgelse, Lokal Erhvervsvenlighed 2021, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed. Det er 12. år i træk DI laver en undersøgelse af den lokale erhvervsvenlighed.

Kategorier i DI undersøgelsen (En kategori udgør 10 procent af resultatet) Overordnet erhvervsvenlighed

Infrastruktur og transport

Arbejdskraft

Uddannelse

Kommunal sagsbehandling

Grøn udvikling

Brug af private leverandører

Digitale rammer

Skatter, gebyrer og erhvervsarealer

Information og dialog med kommunen





Kilde: DI Overordnet erhvervsvenlighedInfrastruktur og transportArbejdskraftUddannelseKommunal sagsbehandlingGrøn udviklingBrug af private leverandørerDigitale rammerSkatter, gebyrer og erhvervsarealerInformation og dialog med kommunenKilde: DI Årets undersøgelse adskiller sig fra de tidligere undersøgelser. Efter sammenlægningen af Dansk Industri og Dansk Byggeri er der blevet udarbejdet en helt ny undersøgelse med udgangspunkt i de to organisationers tidligere undersøgelser.

7770 virksomheder indenfor DI's brancher, blandt andet fremstilling, byggeri, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service har svaret på dette års undersøgelse.

Undersøgelsen er sammensat af tre typer af indikatorer: Et spørgeskema til virksomheder, et spørgeskema til kommunaldirektører og statistik.

Resultaterne er opdelt i ti kategorier, der belyser forskellige centrale områder i de lokale erhvervsvilkår. Dette gør det muligt at se, hvordan kommunerne klarer sig på forskellige områder og ikke kun samlet set.

93 ud af landets 98 kommuner er inkluderet i undersøgelsen. De fem mindre kommuner Samsø, Langeland, Ærø, Læsø og Fanø deltager ikke, da det ikke er muligt at indhente et tilstrækkeligt antal svar i disse kommuner.

Rekruttering og infrastruktur I Allerød har 61 virksomheder besvaret DI's spørgsmål.

- Uanset undersøgelsen, så er de to dominerende udfordringer i Nordsjælland for vores virksomheder rekruttering og infrastruktur. Jeg har hver måned to til tre møder med lokale virksomheder, og det er her, jeg får at vide, hvor skoen trykker - og om vi kan gøre ting bedre. Så i mine øjne er det her jeg kan tage temperaturen i erhvervslivet, siger borgmesteren.

Han mener det er hårdt, at undersøgelsen næsten dumper kommunens uddannelsesindsats.

- VI er den kommune hvor flest tager en ungdomsuddannelse. Godt nok langt de fæleste via gymnasiet og ikke en erhvervsskole, men det burde ikke få os til at falde nedad i en undersøgelse over erhvervsvenlighed, siger Karsten Längerich og peger på, at de store lokale virksomheder blandt andet mangler højtuddannede.

- Jeg synes det er rigtig godt, at DI sætter fokus på erhvervslivets vilkår. Det skal de gøre, men jeg mener blot, at undersøgelsen rummer en række usikkerheder, siger han.