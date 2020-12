Se billedserie - Det ligger ikke lige i kortene, at vi pakker kufferterne og rejser udenlands lige med det første, og her har sommerhuset vist sig at være et oplagt alternativ, siger administrerende direktør i Nybolig, Peter J. Mattsen.

Nordsjælland har den laveste salgstid på sommerhuse

Nordsjælland - 29. december 2020 kl. 04:18 Af Marianne Due og Tine Fasmer Kontakt redaktionen

Hvis du drømmer om et sommerhus i Nordsjælland, så er du ikke den eneste. Salgstiden for sommerhuse i Nordsjælland er halveret siden 2017. Det viser en opgørelse som Nybolig har lavet for Frederiksborg Amts Avis.

I oktober 2017 tog det i gennemsnit 164 dage at få solgt sit fritidshus, mens det i oktober 2020 tog blot 82 dage. Sommerhussalget i Region Sjælland går også godt. I oktober 2020 gik der i gennemsnit 125 dage fra tilsalg-skiltet kom i jorden, til fritidshuset havde ny ejer. I oktober 2017 tog det 248 dage.

- Appetitten på sommerhuse har under corona været nærmest umættelig. Det er det vildeste sommerhussalg, vi har set i mange år. Salgstiderne er faldet i hele landet, men i Nordsjælland og i og omkring Hovedstaden er vi nede på salgstider, som minder om ejerlejlighedsmarkedet i København. Det hænger sammen med, at i København og Nordsjælland er et ret købestærkt segment, som primært skyldes, at hovedstaden rummer mange arbejdspladser, hvor lønningerne alt andet lige er højere end resten af landet, og med et begrænset udbud vil salgstiderne falde og priserne stige, som vi har set de sidste par måneder, siger administrerende direktør i Nybolig, Peter J. Mattsen.

På landsplan går det også hurtigere med at få solgt sit sommerhus. I gennemsnit tager det på landsplan nu 181 dage at få solgt et sommerhus mod 272 dage i oktober 2017. og der to årsager til den udvikling, lyder forklaringen.

-Salgstiden er faldet stødt de seneste år, og det er helt klart, fordi den økonomiske udvikling har været stærk og stabil. Vi har fået flere penge mellem hænderne, renten er lav og ledigheden har også været faldende. Men den helt store gamechanger er selvfølgelig Corona, som har givet sommerhusmarkedet en historisk saltvandsindsprøjtning, som jeg ikke mindes at have set før, siger Peter J. Mattsen.

Han forventer, at salgstiden sagtens kan fortsætte sin udvikling det kommende år.

-Det ligger ikke lige i kortene, at vi pakker kufferterne og rejser udenlands lige med det første, og her har sommerhuset vist sig at være et oplagt alternativ, som de penge, vi har sparet på vores ferier, har kunnet bruges på, siger han.

Ifølge Peter J. Mattsen er knapheden på sommerhuse historisk, og selvom der vil blive udstykket flere sommerhusgrunde og bygget nye sommerhuse, kan det næppe svare den aktuelle efterspørgsel.

-Efter knap et år med restriktioner og hjemmearbejde er det en anden virkelighed, vi befinder os i. Vi har simpelthen brug for luftforandring, når vi har siddet på hjemmekontoret foran skærmen i så lang tid, og her kan sommerhuset noget særligt, som rigtig mange har opdaget, enten ved at købe et sommerhus eller ved at leje et i deres ferier i år, siger Peter J. Mattsen.