Udsigt til en afklaring om den nordlige del af Ring 5 i 2021. I hvert fald kommer der en analyse fra Vejdirektoratet om behovet for at bibeholde eller beskære korridoren, der løber som et to kilometer bredt bælte gennem Nordsjælland.

Nordlig Ring 5 er ikke på Venstres ønskeliste

Nordsjælland - 05. december 2020

Selvom det i denne uge ikke lykkedes for en række partier at få ophævet arealreservationerne i den nordlige Ring 5-transportkorridor, sådan som Konservative, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten, Nye Borgerlige og Frie Grønne havde stillet et beslutningsforslag om, så blev der i hvert fald tegnet et flertal op, som ikke er afvisende over for tanken. Den skal blot afvente den analyse af arealreservationerne, som Vejdirektoratet ventes at komme med i 2021, og som så har været fem år undervejs.

Venstres trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen gav under debatten klart udtryk for, at Venstre både er klar til en indskrænkelse og annullering af dele af den nordlige Ring 5-transportkorridor, når undersøgelsen foreligger.

- Venstre har ingen planer om at bygge en motorvej ned gennem Ring 5. Nordsjælland skal ikke være trædepude for svensk trafik,. Man kan ikke udelukker der kommer et trafikbehov, men den nordlige del af Ring 5 indgår ikke i vores ønskeliste til de kommende infrastrukturforhandlinger. Vi har ingen aktuelle planer om en motorvej dér. Når vi alligevel ikke støtter forslaget, så er det fordi en bred kreds af partier, blandt andet nogle af forslagsstillerne til dagens forslag, tilbage i 2016 ville have foretaget en undersøgelse af behovet for Ring 5 trafikkorridoren. Der er nu gået for lang tid med den undersøgelse, og borgerne føler den bliver syltet. Men når vi har igangsat en undersøgelse, så venter vi med at træffe beslutninger til vi kan tage afsæt i undersøgelsen. Så snart den er færdig, så kan vi lave en særskilt politisk aftale om det her vigtige punkt. Det behøver ikke være en del af nogle større infrastrukturforhandlinger, sagde han under 1. behandlingen af forslaget.

Inden da havde transportminister Benny Engelbrecht (S) at Socialdemokratiet også vil afvente vejdirektoratets analyser.

- På den måde kan der træffes en beslutning på et solidt og oplyst grundlag, sagde han.

Den radikale forslagstiller Martin Lidegaard efterlyste er klar besked om, hvornår Vejdirektoratets analyse foreligger i det han frygtede, at man ville gå i gang med de politiske forhandlinger om en ny infrastrukturplan uden at medtage Vejdirektoratets analyse. Han ville gerne have Venstre med til et mildt pres på ministeren, så analysen bliver klar først i 2021.

Kristian Pihl Lorentzen mente, at en undersøgelse tager den tid en undersøgelse tager.

- Jeg har tid til at vente, men vi taler om 2021. Den sag skal ikke trækkes længere, sagde han.

Erik Lund (K); byrådsmedlem i Allerød hilser meldingen fra Kristian Pihl Lorentzen velkommen.

- Med de nye meldinger fra Venstre er der nu et stort flertal for en endelig begravelse af den forhadte transportkorridor i Nordsjælland, idet kun Socialdemokraterne og Liberal Alliance ønsker at fastholde transportkorridoren. Nu gælder det bare om, at transportminister Benny Engelbrecht får færdiggjort den undersøgelse, der har været under vejs i snart 5 år, så begravelsen af den nordlige Ring 5-transportkorridor kan finde sted. Tak til Venstre for den klare udmelding og velkommen i klubben for at ophæve arealreservationerne i den nordlige Ring 5-transportkorridor, siger han.