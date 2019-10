Se billedserie Rigshospitalets kommende trykkammer kommer muligvis til at ligne trykkammeret fra Prince of Wales Hospital, Sydney. Foto: Region Hovedstaden

Nordens største trykkammer åbner på Rigshospitalet

Nordsjælland - 28. oktober 2019 kl. 09:34 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dykkersyge, livstruende infektioner, sårheling, kulilteforgiftninger, behandling af strålefølger fra kræftbehandling. Listen er kun et lille udsnit af de sygdomme, som patienter fra hele landet bliver behandlet for i Rigshospitalets trykkammer. Nu kan de se frem til både større, bedre og mere fleksible forhold, når et nyt rumopdelt trykkammer står færdigt i slutningen af 2021. Det er Regionsrådet i Region Hovedstaden blevet enige om, efter at Ellab-Fonden har doneret 35 mio. kr. til et nyt trykkammer.

Økonomien bliver et partnerskab, hvor Region Hovedstaden også kommer 35 mio. kr. i projektet.

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) glæder sig over muligheden for at skabe et trykkammer, der kan tilbyde patienterne en mere individualiseret behandling:

- Med et nyt trykkammer har vi en unik mulighed for at hjælpe de patienter, der går igennem svære sygdomsforløb og har gavn af den specielle behandling, som kun trykkammeret kan tilbyde. Vi kan nu styrke og målrette behandlingsmulighederne for endnu flere patienter fra hele landet. Det har stor betydning for både patienterne selv og for samfundet at få disse mennesker godt tilbage til deres normale liv igen,« siger Sophie Hæstorp Andersen.

I Ellab-Fonden ser man frem til realiseringen af et nyt trykkammer:

- Vi ønsker at være med til at skabe en forandring og støtte projekter, der har stor vigtighed for samfundet, men har lille bevågenhed. Trykkammeret er for nogle akutte patienter forskellen på liv og død, siger formanden for Ellab-Fonden, Sys Rovsing.