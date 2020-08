Det er dette område i Gribskov der er udpeget til naturnationalpark

Send til din ven. X Artiklen: Nødvendigt med store dyr bag hegn i Gribskov Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nødvendigt med store dyr bag hegn i Gribskov

Nordsjælland - 26. august 2020 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden regeringen og dens støttepartier tidligere på året besluttede at skabe en naturnationalpark i den centrale del af Gribskov i Nordsjælland og at der skal etableres hegn til græssende dyr i parken, har debatten kørt om nødvendigheden af hegnet.

Danmarks Jægerforbund mener, at hegn strider med tanken om urørte naturområder. Friluftsrådet med rytterne i spidsen, er bange for at hegn og store dyr vil begrænse adgangen for mennesker og Danmarks Naturfredningsforening ønsker ikke flere store dyr, men mener, man i stedet bør genoprette naturen i agerlandet omkring Gribskov.

Naturnationalpark i Gribskov Parken skal rumme et stort afvekslende løvskovs-domineret skovlandskab med små og store lysåbne og våde naturområder.





Der skal etableres hegn til græssende dyr i parken, som kan bidrage til at holde naturen lysåben.





Samtidig skal der skabes overgangszoner, der giver gode betingelser for en række sjældne dyr og planter.





Parken bliver på omkring 1.100 hektar.





Regeringen afsætter 10 millioner kroner til formålet





Desuden findes der yderligere 7 mio. kroner til parken gennem EU LIFE-midler og puljen til urørt skov.





Midlerne bruges til at forberede etableringen af naturnationalparken.





Kilde: Naturstyrelsen Parken skal rumme et stort afvekslende løvskovs-domineret skovlandskab med små og store lysåbne og våde naturområder.Der skal etableres hegn til græssende dyr i parken, som kan bidrage til at holde naturen lysåben.Samtidig skal der skabes overgangszoner, der giver gode betingelser for en række sjældne dyr og planter.Parken bliver på omkring 1.100 hektar.Regeringen afsætter 10 millioner kroner til formåletDesuden findes der yderligere 7 mio. kroner til parken gennem EU LIFE-midler og puljen til urørt skov.Midlerne bruges til at forberede etableringen af naturnationalparken.Kilde: Naturstyrelsen Kritikken skal tages alvorligt, men hegn og store planteædere er en forudsætning for at få en rigere natur, skriver biolog Andreas Kelager, medlem af Nationalparkrådet for Kongernes Nordsjælland i en kronik i dagens avis. Han har forsket i biodiversitet og været inde over med anbefalinger til forvaltning af naturen i nationalparkerne i Thy og Vadehavet.

- Vi skal møde kritikerne, tage dem seriøst og snakke om de udfordringer der vil komme, når man skal færdes sammen med store dyr. Men løsningen på naturens tilbagegang og biodiversitetskrisen kræver, at man tager arbejdshandskerne på og arbejder sammen om udfordringerne. Nogen vil være bange for at komme i området, når der er store dyr. Ser vi på Dyrehaven i Klampenborg, hvor der mange flere dyr, end der vil komme i en naturnationalpark i Gribskov, så kan man godt finde ud at, hvordan man skal omgås. Der er jo folk der decideret tager i Dyrehaven for at høre og se, når de store krondyr er i brunst, siger han.

Dybest set handler tiltagene om at øge græsningstrykket ved at der kommer flere store planteædere i området end i dag. På den måde kan man kan skabe og opretholde flere lysåbne områder som for eksempel enge og moser og forhindre dem i at gro til.

- Der er almindelig enighed om, at store planteædere er en forudsætning for en varieret natur, på samme måde som det, at man lader store træer dø og falde hen, og at man gør skoven mere fugtig ved at lukke dræn og grøfter. Det er nemmere at få folk til at acceptere generne ved døde træer og vådområder, end at færdes sammen med store planteædere, mener Andreas Kelager.

Hvis der ikke er store planteæderne, som roder rundt i jorden og holder planterne nede, så udkonkurreres de arter, som er tilpasset et mere næringsfattigt og lysåbnet miljø.

- Nu har vi en nationalpark i Nordsjælland, der rækker ud over store områder og skal tage hensyn til mange interesser. I den - mindre - del, der bliver naturnationalpark, skal vi tage opgaven alvorligt og gøre det allerbedste for naturen. Og det er at have så mange forskellige planteædere som muligt, rådyr, krondyr, hårdføre racer af heste og kvæg, samt eventuelt bison. Måske også elge, fordi den er tilpasset mere våde områder, siger han.

Andreas Kelager mener ikke at et indhegnet område vil forvandle naturen til en dyrepark.

- Det bliver ikke som i Dyrehaven, hvor man vinterfodrer dyr og har en unaturlig stor bestand af dyr. Så det bliver ikke en safaripark. Man skal ikke fordre dyrene, for de skal afgræsse væksten i skoven, og hvis bestanden bliver for stor, må man regulere den, siger han.

Naturstyrelsen have egentlig arrangeret et orienteringsmøde onsdag eftermiddag med en gåtur i området. Men skovvandringen er udskudt og afholdes i stedet den 29. september kl 17-19.